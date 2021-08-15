معهد التخطيط يعلن بدء فعاليات تأهيل العاملين بالجهاز الإداري

بدأت في معهد التخطيط القومي، اليوم الأحد، فعاليات دورات المبادرة الوطنية لتأهيل العاملين بالجهاز الإداري، التي ينظمها المجلس الوطني للتدريب والتعليم بالشراكة مع معهد التخطيط القومي، برعاية الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.



وقال اللواء دكتور صفوت النحاس، رئيس المجلس الوطني للتدريب والتعليم، إن المبادرة تهدف إلى تأهيل العاملين في الجهاز الإداري بالدولة، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والنهوض بالجهاز الإداري وتجهيز كوادر جديدة للقيادة مستقبلًا.



وأعرب عن سعادته بالشراكة مع معهد التخطيط القومي، لما يملكه من خبرات وكوادر قادرة على تحقيق أهداف المبادرة، والارتقاء بمستوى العاملين بالجهاز الإداري.

فعاليات تأهيل العاملين بالجهاز الإداري



وفي سياق متصل، أكد الدكتور علاء زهران رئيس معهد التخطيط القومي، أهمية العمل على تأهيل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والنهوض بالجهاز الإداري تماشيًا مع أهداف الاستراتيجية الوطنية 2030.



وقال زهران إن الفترة القادمة تتطلب بذل المزيد من الجهد والتكاتف بين القطاعات والجهات المعنية، للنهوض بالجهاز الإداري وتأهيل كوادر جديدة للقيادة.

فعاليات تأهيل العاملين بالجهاز الإداري



وخلال كلمته، أوضح الدكتور مدحت عبدالوهاب، الأمين العام للمجلس الوطني للتدريب، أن الشراكة مع معهد التخطيط القومي، تعتبر نجاحًا جديدًا للمبادرة بعد شراكات ناجحة مع أكاديميتي ناصر العسكرية والسادات للعلوم الإدارية، مؤكدًا سعي المجلس إلى تدريب وتأهيل أكبر عدد من العاملين في الجهاز الإداري للدولة بمختلف المحافظات.



ومن جانبه، أشار الدكتور حسين صبري، مستشار تطوير الأداء المؤسسي ورئيس لجنة التطوير، إلى نجاح الشراكة بين المجلس الوطني للتدريب والتعليم، ومعهد التخطيط القومي، موضحًا أن هناك إقبالًا كبيرًا من قبل مختلف الجهات الإدارية بالدولة للمشاركة في الدورات التدريبية، والتي سيتم تعميمها قريبًا على مستوى المحافظات.