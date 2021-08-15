استقرار الحالة الصحية للفنان طارق الدسوقي

شهدت الحالة الصحية للفنان طارق الدسوقي، اليوم، استقرارا نسبيا عقب الوعكة الصحية التي تعرض لها أمس بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا.

وقال مصدر مقرب من أسرة الفنان طارق الدسوقي - إن الحالة الصحية لطارق الدسوقي الآن أصبحت مستقرة نسبيا، مشيرا إلى أنه تم إجراء بعض الفحوصات خلال الساعات الماضية، ليحدد الأطباء خلال الساعات القادمة عزل طارق الدسوقي في المنزل أم في المستشفى.

وسيطرت حالة من الحزن على روّاد السوشيال ميديا، بعد إعلان الفنان طارق الدسوقي إصابته بفيروس كورونا الذي ضرب البلاد في مطلع شهر يناير لعام 2020.

كانت لوجين ابنة الفنان طارق الدسوقي قد نشرت صورة لوالدها أمس عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك، وعلقت عليها قائلة :"أرجو الدعاء لأبي العزيز بالشفاء العاجل، اللهم ألبسه ثوب الصحة والعافية، عاجلًا غير آجل يا أرحم الراحيم".