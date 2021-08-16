بلقيس تكشف تفاصيل خلافها من نقابة الموسيقيين والفنان هانى شاكر (فيديو)

قالت المطربة اليمنية بلقيس، إنها سعيدة بحالة النشاط الفنية التي قدمتها في مصر خلال الفترة الأخيرة وخاصة بحفلتين قدمتهما في نادي الجلاء، والأخرى في دار الأوبرا المصرية، مشيرة إلى أن السعادة الأكبر جاءت بالتزامن مع طرح بعض الأغنيات السينجل خلال الفترة المقبلة.

وأضافت بلقيس، عبر كاميرا "الدستور": "بخصوص الأغنية الأخيرة التي قدمتها مؤخرًا كانت مختلفة وخاصة في كلماتها وألحانها وفكرة التفاعل بيني وبين المطرب سيف كانت مفاجئة للجمهور الذي كان متعطشًا لهذا القالب الرومانسي، وكنا متوقين نجاحها".

وأشارت بلقيس إلى أن "الأغنية كانت لها دور كبير مع جمهور السوشيال ميديا وخاصة الجمهور العراقي"، أما عن نجاح الأغاني الخليجية بعيدًا عن الخليج نفسه، فهذا أمر جميل جدًا خاصة أن الجمهور العربي يحب الطريقة الخليجية وطريقة كلماتهم".

وتابعت بلقيس قائلة: "إن مشكلتها مع نقابة المهن الموسيقية مؤخرًا قد انتهت بشكل تام وقد تدخل الفنان هاني شاكر بشكل ودي وأود أن أوجه له كل الشكر والتقدير والتحية، وخاصة أنه أنهاه في أقرب وقت ممكن"، مشيرة إلى أن أكثر ما ضايقها هو التصريح الخاص "منع بلقيس من الغناء، وكده كده الناس عايزة أي حاجة تتكلم فيها".

وسافرت المطربة بلقيس فتحي مؤخرًا إلى الساحل الشمالي بعد انتهاء حفلها الغنائي الأخير التي أحيته يوم الخميس الماضي على خشبة مسرح النافورة الجديد بدار الأوبرا المصرية، وذلك لقضاء إجازة قصيرة.

وحرصت بلقيس أثناء قضاء إجازتها على حضور حفل افتتاح أول مسرح استعراضي بالساحل الشمالي للموزع الموسيقار اللبناني ميشال فاضل وسط حضور عدد كبير من نجوم الغناء والطرب في مصر والوطن العربي.

وكان قد قدمت المطربة بلقيس في حفل الأوبرا عدد من الاغنيات منها: "ياخي، وظبي اليمن، وأن يحرمونا، وشوف لي حل بجمالك، وممكن، وانتهى، وحالة جديدة، جبار، وهمت بظبي، وبيذكر بالخريف".