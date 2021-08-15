بريطانيا تبدأ تطعيم المراهقين فى عمر 16 و17 عامًا ضد كورونا

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الأحد، أن جميع المراهقين البالغين من العمر 16 و17 عامًا سيحصلون على الجرعة الأولى من لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بحلول 23 أغسطس الجاري.

وقال وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد "إن الموعد المحدد سيمنح المراهقين فترة أسبوعين لتكوين مناعة قبل استئناف الدراسة في سبتمبر المقبل"، حسبما نقلته صحيفة (الجارديان) البريطانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما ممن هم عرضة للخطر جراء الإصابة بالفيروس التاجي لأسباب طبية، أو الذين يعيشون مع بالغين من المعرضين لخطر متزايد جراء الإصابة بالمرض، سيتم الاتصال بهم أيضا ودعوتهم للحصول على الجرعة الأولى من اللقاح بحلول 23 أغسطس الجاري، قبل العام الدراسي الجديد.

وشكر جاويد عشرات الآلاف من الشباب الذين تم تطعيمهم بالفعل، قائلا "شكرا لكم على المساعدة في بناء حائط دفاعنا ضد كورونا في جميع أنحاء البلاد"، وحث غير الملقحين على التقدم للحصول على التطعيم.

وتشير البيانات الحكومية إلى أن 89,4 بالمائة من البالغين في بريطانيا حصلوا على جرعة واحدة على الأقل من لقاح مضاد لفيروس كورونا، فيما حصل ما نسبته 76,7 بالمائة على الجرعتين اللازمتين.



إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.