«التعاون الدولى»: الأمن الغذائى السبيل الأمثل لتحقيق الأهداف الأممية

أكدت وزارة التعاون الدولي أن الأمن الغذائي هو السبيل الأمثل لحياة صحية، لافتة إلى أنه عامل مهم وأساسي في الدفع نحو تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، ومن أجل ذلك، تعمل الحكومة المصرية على تعزيز سلسلة الإمداد الغذائي في جميع أنحاء ‎مصر.

وأضافت الوزارة، عبر صفحتها الرسمية على موقع "تويتر"، أنه تم إطلاق برنامج "صوامع تخزين الحبوب"، و‏يعد هذا البرنامج أحد المشاريع الرئيسية التي تهدف للحفاظ على القيمة الغذائية، من خلال إنشاء صوامع لتخزين الحبوب في جميع أنحاء مصر.

وعملت وزارة التعاون الدولي بالشراكة مع ‎الصندوق السعودي للتنمية، على تنفيذ هذا المشروع.

و‏تم تمويل المشروع من قبل الصندوق السعودي للتنمية بمبلغ ٤٢٧,٥ مليون ريال سعودي، بما يعادل ١١٤ مليون دولار للحد من إهدار الحبوب، والحفاظ على جودة الإنتاج وزيادة السعات التخزينية لاستيعاب إنتاج القمح المحلي.

في السياق، أشارت وزارة التعاون الدولي إلى أن من بين المشروعات المنفذة للقضاء على الجوع وتعزيز الأمن الغذائي منحة الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 72.5 مليون دولار لصالح وزارة الزراعة، لتنفيذ مشروع تنمية الأعمال الزراعية، بهدف دعم الاقتصاد المصري ليصبح أكثر تنافسية وشمولية من خلال النمو في القطاعات المختارة في مجالي الزراعة، وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الخاص، وتحسين إنتاجية المزارع وتحسين تسويق المحاصيل والمنتجات الزراعية.

كما يمول الصندوق السعودي للتنمية مشروع إنشاء محطة تحلية مياه مكملة لمحطة العريش، بطاقة 100 ألف م3/ يوم، وقابلة للتوسع مستقبلًا حتى 300 ألف م3/ يوم، بقيمة 362.5 مليون ريال ما يعادل 96.6 مليون دولار، ويتم تنفيذ المشروع من قبل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويحقق المشروع هدفًا رئيسيًا، وهو الهدف الثاني المتعلق بالقضاء على الجوع، فضلًا عن أهداف متعلقة من بينها الهدف الثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والهدف السابع عشر: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف.