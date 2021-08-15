رئيس بعثة يونيتامس يبحث مع «السيادة السودانى» تشكيل المجلس التشريعى

بحث رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال في السودان "يونيتامس" فولكر بيرتس مع عضو مجلس السيادة السوداني رجاء نيكولا، الخطوات اللازمة لإنشاء المجلس التشريعي، والمهام ذات الصلة بذلك، والتي ظل يؤديها مجلس السيادة.

والتقت نيكولا، اليوم الأحد، مع رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال في السودان.

وأوضح بيرتس، في تصريح صحفي عقب اللقاء، أنه بحث مع عضو مجلس السيادة كل المسائل القانونية ذات الصلة بلجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال، ولجنة الاستئنافات الخاصة بلجنة تفكيك النظام.

وفي سياق آخر، أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني الدكتور جبريل إبراهيم حرص السودان على التعاون الكبير مع بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الفترة الانتقالية في السودان "يونيتامس".

واستعرض إبراهيم، خلال لقائه مع فولكر بيرتس الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة "يونيتامس"، الأوضاع في السودان بعد الثورة، مشدداً على أهمية التعداد السكاني والزراعي في السودان لما له من أثر كبير في التنمية وعمالة الشباب.