الأحد 15 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

قبل اعتمادها رسميًا.. 8 معلومات مهمة عن نتيجة الثانوية العامة 2021

طارق شوقي
طارق شوقي

تعتمد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى نتيجة الثانوية العامة 2021 خلال الـ 48 ساعة المقبلة، فمن المقرر أن يعتمدها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، الثلاثاء المقبل،  ويعلن مؤشرات النجاح والتنسيق فى مؤتمر صحفى يتم بثه على التلفزيون بحضور وزير التعليم العالى الدكتور خالد عبد الغفار.

فى هذا السياق ترصد «الدستور» أبرز المعلومات عن نتيجة الثانوية العامة 2021 قبل اعتمادها رسميًا.

_سوف تتاح النتيجة (المجموع الكلي) على المواقع الإخبارية بعد انتهاء المؤتمر الصحفي.

_بعد المؤتمر بثلاث ساعات، في اليوم نفسه، إتاحة رابط الوزارة للحصول على تفاصيل النتيجة ودرجات المواد وترتيب الطالب العام والترتيب في كل مادة.

_ تعقد وزارة التربية والتعليم مؤتمرا صحفيا يوم الثلاثاء الموافق ١٧ أغسطس في تمام الساعة الواحدة ظهرا .

_ النتائج مطمئنة ومبشرة

_ إعلان المؤشرات الأولية لتنسيق الجامعات فى مؤتمر الثلاثاء المقبل.

_ وجه وزير التربية والتعليم رسالة لجميع الطلاب وأولياء الأمور قائًلا: “لا تستمعوا لأحد عن الثانوية العامة أو مؤشرات التنسيق حتى نعلن رسميا”.

_ يمكن متابعة المؤتمر من خلال الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم أو من خلال القنوات التي سوف تبث المؤتمر

_ سوف يتاح تظلمات فى نتيجة الثانوية العامة 2021.

التعليم العالي مؤشرات عرض المواد وزارة التربية والتعليم الثلاثاء المقبل الكلى وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي 2021

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