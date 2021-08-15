الجميل: مصر تشهد نقلة حضارية بقطاع التعمير في عهد السيسي

قال أيمن الجميل، عضو بجمعية رجال الأعمال، إن ما تشهده مصر حاليًا من طفرة كبيرة في قطاع الإسكان والتعمير كفيل بنقل البلاد من مرحلة التكدس والبناء غير المخطط والتمدد العشوائى إلى مرحلة جديدة من التطور العمرانى الحضارى للحاق بركب الدول المتقدمة في هذا المجال.

أضاف الجميل أننا يجب أن ننظر إلى خريطة العالم لندرك كيف تسعى الدول الكبرى إلى تجديد مدنها التاريخية وبناء مدن جديدة ذات طابع مميز، ليس فقط من أجل استيعاب الأجيال الجديدة، لكن من أجل بناء مظهر حضارى جاذب للسياحة ومواكب للتطور التكنولوجى في العالم.

الرئيس يسعي دائمًا لبناء دولة حديثة

أكد الجميل أن الرئيس خلال السنوات السبع الماضية يقدم رؤية حضارية غير مسبوقة لتطوير قطاعات المجتمع وفى مقدمتها قطاع الإسكان والتعمير الذى شهد ارتباكا وعشوائية خلال العقود الماضية، خاصة أن الرئيس تسلم مقاليد الأمور في ظروف شديدة الصعوبة، من حيث استفحال خطر العشوائيات ولجوء الكثيرين للبناء دون تخطيط وتزايد البناء على الأراضى الزراعية لمواجهة الزيادة السكانية حتى فقدت المدن المصرية وفى مقدمتها القاهرة، طابعها التاريخى المميز وأصبحت شديدة التكدس.

بناء المدن الجديدة أقل من تكلفة التصدي للتمدد

وأوضح الجميل أن بناء المدن الجديدة على أراضى فضاء أسهل كثيرًا وأقل في التكلفة من التصدي للتمدد العشوائى للمدن القائمة بالفعل، ومن هنا يتضح حجم الجهد الهائل الذى يبذله الرئيس السيسي في مواجهة البناء غير المخطط والتمدد العشوائى في المدن القائمة بالفعل، فهو يسير في ثلاثة اتجاهات دفعة واحدة وبقوة كبيرة، أول هذه الاتجاهات إنقاذ المواطنين الذين يسكنون في التجمعات العشوائية الخطرة، ما يترتب عليها من أوضاع معيشية واقتصادية وصحية صعبة من خلال بناء مدن وتجمعات سكنية حضارية لهم في الأماكن التي كانوا يقطنون فيها، كما حدث في منطقة السيدة زينب مثلا أو نقلهم إلى مجتمعات جديدة مجهزة بالكامل كما حدث في الأسمرات وبشائر الخير.

أشار الجميل إلى أن ثانى الاتجاهات التي تنفذها الحكومة من خلال رؤية الرئيس توفير أكثر من مليون وحدة سكنية من الإسكان الاجتماعى والإسكان المتوسط وإسكان الشباب للأجيال الجديدة والشباب المقبلين على الزواج بشروط ميسرة، بحيث يستطيع كل مواطن راغب الحصول على وحدة سكنية تمثل حقه في السكن الملائم المناسب وفى بيئة حضارية جيدة تتوفر فيها سائر الخدمات الضرورية من مواصلات إلى أسواق ومدارس ومستشفيات وملاعب بصورة منظمة تكفل نشأة أجيال سليمة نفسيا وفكريا.

لفت عضو رجال الأعمال إلى أن الاتجاه الثالث في رؤية الرئيس يتمثل في إنشاء مدن الجيل الرابع الذكية مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والجلالة وغيرها في مختلف المحافظات بحيث تمثل وجهة جذب عالمية للعقار المصرى كما تمثل واجهة جديدة للجمهورية الجديدة بالبنايات المميزة المتطورة والأبراج الأيقونية والأحياء المصممة بحيث تنال شهرة عالمية على غرار أكبر الأحياء في الولايات المتحدة وأوربا.