«سى إن إن»: الولايات المتحدة قد ترسل قوات إضافية إلى أفغانستان

أفادت قناة CNN التليفزيونية الأمريكية عن مصادر عسكرية ودبلوماسية، مساء اليوم الأحد، بأن الولايات المتحدة قد ترسل قوات إضافية إلى أفغانستان، دون توضيح مزيد من التفاصيل.

وأشارت القناة الأمريكية إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وافق في وقت سابق على إرسال أول مجموعة من القوات الأمريكية إلى البلاد، والتي ستكون مهمتها إجلاء موظفي السفارة والمواطنين الأمريكيين والأشخاص الذين تعاونوا مع الولايات المتحدة والدول خلال إقامتهم في أفغانستان.

كما أوضحت أن قائد القيادة المركزية الأمريكية، التي أرسلت التعزيزات منها إلى أفغانستان، الجنرال فرانك ماكنزي، وصل إلى منطقة الخليج يوم الأحد للسيطرة على الوضع.

وفي وقت سابق من مساء اليوم، قالت السفارة الأمريكية في العاصمة الأفغانية كابول في تحذير أمني: "إن الوضع الأمني في كابول يتغير بسرعة بما في ذلك عند المطار الذي ترد منه تقارير عن دوي أعيرة نارية في وقت تقوم فيه القوات الأمريكية بإجلاء الأمريكيين من هناك".

وأضافت السفارة: "هناك تقارير تفيد بأن المطار يتعرض لإطلاق نار، ولذلك نحن نأمر المواطنين الأمريكيين بالاختباء في أماكنهم".

ونُقل موظفو السفارة الأمريكية في كابول بشكل عاجل إلى مطار العاصمة الأفغانية، حيث تم إرسال الآلاف من القوات الأمريكية، وفق ما قال وزير الخارجية أنتوني بلينكن، الأحد.

وكانت حركة طالبان، تمكنت اليوم الأحد، من دخول القصر الرئاسي في العاصمة الأفغانية كابول، عقب مغادرة الرئيس أشرف غني البلاد إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

وأعلن قيادي في الحركة، أن عناصر طالبان دخلت كابول بكل هدوء، مشيرًا إلى تسلم الحركة رسميًا إدارة العاصمة خلال ساعات، بعد فرار قوات أمن العاصمة.