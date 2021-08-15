الأحد 15 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«سى إن إن»: الولايات المتحدة قد ترسل قوات إضافية إلى أفغانستان

طالبان
طالبان

أفادت قناة CNN التليفزيونية الأمريكية عن مصادر عسكرية ودبلوماسية، مساء اليوم الأحد، بأن الولايات المتحدة قد ترسل قوات إضافية إلى أفغانستان، دون توضيح مزيد من التفاصيل.

وأشارت القناة الأمريكية إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وافق في وقت سابق على إرسال أول مجموعة من القوات الأمريكية إلى البلاد، والتي ستكون مهمتها إجلاء موظفي السفارة والمواطنين الأمريكيين والأشخاص الذين تعاونوا مع الولايات المتحدة والدول خلال إقامتهم في أفغانستان.

كما أوضحت أن قائد القيادة المركزية الأمريكية، التي أرسلت التعزيزات منها إلى أفغانستان، الجنرال فرانك ماكنزي، وصل إلى منطقة الخليج يوم الأحد للسيطرة على الوضع.

وفي وقت سابق من مساء اليوم، قالت السفارة الأمريكية في العاصمة الأفغانية كابول في تحذير أمني: "إن الوضع الأمني في كابول يتغير بسرعة بما في ذلك عند المطار الذي ترد منه تقارير عن دوي أعيرة نارية في وقت تقوم فيه القوات الأمريكية بإجلاء الأمريكيين من هناك".

وأضافت السفارة: "هناك تقارير تفيد بأن المطار يتعرض لإطلاق نار، ولذلك نحن نأمر المواطنين الأمريكيين بالاختباء في أماكنهم".

ونُقل موظفو السفارة الأمريكية في كابول بشكل عاجل إلى مطار العاصمة الأفغانية، حيث تم إرسال الآلاف من القوات الأمريكية، وفق ما قال وزير الخارجية أنتوني بلينكن، الأحد.

وكانت حركة طالبان، تمكنت اليوم الأحد، من دخول القصر الرئاسي في العاصمة الأفغانية كابول، عقب مغادرة الرئيس أشرف غني البلاد إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

وأعلن قيادي في الحركة، أن عناصر طالبان دخلت كابول بكل هدوء، مشيرًا إلى تسلم الحركة رسميًا إدارة العاصمة خلال ساعات، بعد فرار قوات أمن العاصمة.

أفغانستان العاصمة كابول الولايات المتحدة الامريكية قوات أمريكية إضافية إجلاء موظفي السفارة الامريكية

رئيس التحرير

وائل لطفي

صاحب الرؤية

الأكثر قراءة

قرارات جديدة بشأن عودة الطيران بين مصر والسعودية

الرابط المباشر|نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

3 أزهرى| رابط بوابة الأزهر الإلكترونية.. الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2021

نتيجة 3 ثانوي| موقع الأزهر التعليمى نتائج الامتحانات 2021 لمعرفة نتيجة الثانوية الازهرية

نتيجة الثانوية العامة 2021.. تعرف على عدد الأوائل والشعب

«مواجهات حسم اللقب».. إعلان مواعيد وملاعب مباريات الأهلى والزمالك فى الدورى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه «13».. جابر الطبال وولاية إمبابة

د. منى حلمى

الحب الديمقراطى العاشق بين النساء والرجال فى الحب

علي سعدة

الفاشية والجماعة الإرهابية وجهان لعملة واحدة

يسرى عبيد

الانسحاب الأمريكى من أفغانستان.. الصين وروسيا هدفًا

مؤمن المحمدي

طبيعة المعلومات

الدكتور إبراهيم نجم

شوقى علام.. رجل المهام الصعبة والمواقف الجريئة

ماجد حبته

عملاء بلا مأوى!

عبدالوهاب داود

حفلات «جلد الصحافة» «عام» و«خاص» وبينهما «ملطشة»

صور

من قلب الإسماعيلية.. الزمالك يهزم الدروايش ويعزز صدارته للدوري المصري

بلقيس تُطرب جمهورها فى دار الأوبرا

الإسماعيلي يهدي الزمالك صدارة الدوري بالتعادل مع الأهلي

محطة تل أبيب

المزيد

وفد إغاثة.. كواليس عرض إسرائيل إلى تركيا لمواجهة الفيضانات

التحقيقات جارية.. تفاصيل سقوط طائرة إسرائيلية في سوريا

10 طائرات إسرائيلية للإطفاء.. اندلاع حرائق هائلة فى جبال القدس (فيديو)