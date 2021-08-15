لينك نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 برقم الجلوس والرقم القومي أو جواز السفر

نتائج الامتحانات

لينك نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 برقم الجلوس والرقم القومي.. يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 برقم الجلوس من خلال الموقع الرسمي للأزهر الخاص بالنتائج، بعد الإعلان بظهورها اليوم الأحد ١٥ أغسطس.



تستعرض "الدستور" في السطور التالية اليوم الأحد ١٥ أغسطس ٢٠٢١ رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 برقم الجلوس.

لينك نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 برقم الجلوس والرقم القومي

بلغ عدد الطلاب الثانوية الأزهرية في هذا العام 113000 طالب وطالبة، من وسطهم 740754 طالب وطالبة في الشعبة الأدبي في الثانوية الأزهرية، 380719 طالب وطالبة في الشعبة العلمية في الثانوية العامة الأزهرية.

وقامت موقع الأزهر الشريف بالإعلام عن أسماء الأوائل للثانوية الأزهرية وذلك أمس، وقد تواصل فضيلة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، مع الطلاب الأوائل للثانوية الأزهرية لتهنئتهم وإبلاغهم بالنجاح في الثانوية الأزهرية.

خطوات معرفة نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج

الطرق الصحيحة لاستخراج ومعرفة نتيجة الثانوية الأزهرية في عام 2021 من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية للحصول على النتائج وذلك عبر الخطوات التالية:

(١) قم بتسجيل دخول من خلال رابط بوابة الأزهر الإلكترونية ((اضغط هنا)).

(٢) قم باختيار تبويب كيفية "الاستعلام عن النتيجة" من خلال القائمة الرئيسية لموقع الأزهر.

(٣) قم بتحديد الشعبة الدراسية التي يكون مقيد بها الطالب الذي يرغب في الاستعلام بالشعبة (علمي، أدبي).

(٤) قم بكتابة بيانات الطالب الذي يرغب في معرفة درجاته كاملة بتسجيل (الاسم رباعي، الرقم القومي، محافظة الإقامة.. وهكذا).

5 - قم بكتابة رقم جلوس الطالب من خلال الخانة المخصصة له.

6 - قم بالضغط على زر الاستعلام.

7 - تظهر نتيجة الطالب في جميع مواد التعليم والمجموع الكلي وأيضا النسبة المئوية.