محافظ الدقهلية: المرحلة المقبلة سيتم رفع صناديق القمامة من الشوارع

عقد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اجتماعا مصغرا مع فريق عمل منظومة الجمع المنزلي بحضور الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والمحاسب نادر محيي الدين رئس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة وضواحيها.

كما شهد اللقاء الموسع مع مكلفي الخدمة العامة بالتضامن الاجتماعي ومسئولي قطاع النظافة بغرب المنصورة والفريق المعاون ومسئولي جهاز نظافة وتجميل المدينة ومسئولي المتابعة بالمحافظة.

وتناول المحافظ خلال الاجتماع واللقاء الموسع المقترحات والإجراءات التي من شأنها استمرار تفعيل العمل لجهاز نظافة وتجميل المدينة وأيضا العمل الجاد بهدف إنجاح منظومة التشغيل التجريبي لمنظومة جمع القمامة من المنازل بنطاق حي غرب المنصورة لتعميمها علي أنحاء عاصمة المحافظة وباقي مدنها.

الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية

وأكد المحافظ ضرورة تنفيذ الخطة الموضوعة لعمل الحصر الشامل وإنشاء قاعدة بيانات للوحدات السكنية والمحلات بنطاق حى غرب المنصورة لمتابعة التنفيذ لمنظومة الجمع المنزلي للقمامة من خلال الشركة التي تم التعاقد معها، كما أشار إلى ضرورة تقسيم المشاركين من مكلفي الخدمة العامة في عمليات الحصر إلى مجموعات عمل بزي موحد وأيديهات تعريف لتأكيد المصداقية لدي المواطنين وتقسيم نطاق الحي إلى قطاعات ولكل مجموعة قائد ولكل قطاع مسئول.

وأضاف المحافظ أن المرحلة القادمة يتم رفع صناديق القمامة من الشوارع بعد التطبيق الكامل والنجاح للمنظومة بنطاق حى غرب والتعميم بعد ذلك بنطاق شرق ومركز المنصورة وباقي مدن المحافظة.

الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية

وقال المحافظ إن المحافظة اتخذت على مدار الفترة الماضية عددا من الإجراءات وبذلت جهودا كبيرة بشأن الارتقاء بمنظومة النظافة على جميع الأصعدة، مشيرا إلى أنه تم نقل مقلب سندوب التاريخى بمدينة المنصورة للمدفن الصحى بقلابشو بتكلفة تقارب 100 مليون جنيه (مليون طن من المخلفات) بالمقلب المذكور، كما تم إنشاء 5 مصانع لتدوير المخلفات بالمنزلة وميت غمر والسنبلاوين ودكرنس وفي المقدمة منهم مصنع تدوير المخلفات (ألمانى / هولندى) بسندوب /م. المنصورة ،بتكلفة 150 مليون جنيه من خطه وزارة التنمية المحلية وجارى العمل به حاليا على قدم وساق لبدء التشغيل التجريبى له وافتتاحه قريبا.

وأشار إلى أنه تم التعاقد مع وزارة الإنتاج الحربى لتوريد 83 معدة لتحسين البيئة بتكلفة 91 مليون جنيه مع توفير 22.5 مليون جنيه نتيجه التعاقد قبل بداية العام المالى وتم توريدهم بالكامل للمحافظة، كم تم رفع كفاءة عدد 514 معدة نظافة عن طريق الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بقيمه 35 مليون جنيه بتمويل من وزارة التنميه المحلية ، بالإضافة الى تدعيم منظومة النظافه بعدد 21 عربة مكنسية بقيمه بلغت 29 مليون جنيه وكذلك تدعيم المنظومة بعدد 7000 صندوق قمامة باحجام متنوعة وصناديق تمنع وصول النباشين بمشاركة المجتمع المدنى ، وعن أخر الخطوات المتخذة في هذا الشأن تم إنشاء جهاز لنظافة وتجميل مدينة المنصورة وضواحيها وتنفيذ التشغيل التجريبي لمنظومة الجمع المنزلي للقمامة بنطاق حي غرب المنصورة كمرحلة أولى.