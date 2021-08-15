الكاثوليكية تحذر الفتيان من «النفاق» وتطالب الشباب بـ«إدارة الوقت»

ترأس الخادم عماد خليل اجتماع شباب المرحلة الإعدادية الأحدث والذي جاء تحت شعار "القناع"، وقال خلاله إن: "هناك من حولنا الكثير من الأشخاص المنافقين ذوي الوجهين, الذين يحقدون على غيرهم ويكنون كل الحقد والكراهية، حيث يظهر هذا الشخص غير الذي يخبئه بداخله، وان الشخص ذو الوجهين هو الشخص المنافق الكاذب، الذي يتعامل مع الناس بدون صدق في المشاعر، فتراه يقول كلام معسول لشخص ما و من داخله يكن له كل الشر والحقد".

وعلى صعيد آخر، أقيمت ورشة جديدة عن "إدارة الوقت" كإحدى ورش اجتماع العليا للشباب قاعة القديس إسطفانوس للأقباط الكاثوليك، بكنيسة الملاك ميخائيل بحدائق القبة، حيث ألقى الكلمة المُحاضر توني البير، والجدير بالذكر أن اجتماع العلية هو اجتماع شبابي تنظمه الكنيسة القبطية الكاثوليكية يوم السبت اسبوعيا في تمام الساعة 6 مع موضوع مختلف ومتكلم مختلف.

وكانت قد احتفلت الكنائس الفرنسيسكانية حول العالم بعيد غفران أسيزي، وقد احتفل الرئيس الاقليمي للرهبنة الفرنسسكانية بمصر بالعيد وهو الأب مراد مجلع في كنيسة بولاق سيدة الكرمل، وكانت تلك فرصة لتجديد العلاقة مع الله.

ويُشار إلى أن عيد "غفران أسيزي"، هو عبارة عن يوم مكرس لدي الفرنسيسكان حيث ظهر العذراء مريم والسيد يسوع المسيح، للقديس فرنسيس الأسيزي عندما كان يصلي في كنيسة سيدة الملائكة عام 1216م، وطلب من الرب ان يعطي غفرانه الكامل للذين يأتون لزيارة هذه الكنيسة تأئبين ومعترفين.

وعندئذ أعطاه الله الحل وقال له ان يذهب ليأخذ الموافقة التامة من البابا وفي فجر اليوم الثاني ذهب إلى البابا، فأعجب بطلب القديس فرنسيس وسأله إلي كم سنة يريد ذلك الغفران، فأجبه انه يرد ذلك الغفران لمدي الحياة.

وأخيرًا وفي إطار مسابقات المهرجان الرعوي السنوي, اشترك قسم اطفال الحضانة بكنيسة القديس أنطونيوس الكبير "بالفجالة" بمسابقة الألحان وفازوا بالمركز الثالث في المسابقة تحت اشراف الخادم فايز النحال بكنيسة السجود بشبرا، وكان وأسماء المشتركين ايملي وجيه، مونيكا رفيق، مارلي فايز، دورا رامز، سراج سامح، مارك امير.