إصابة 6 أشخاص في إنقلاب سيارة بطريق «الخارجة - أسيوط»

شهد طريق الخارجة أسيوط، مساء الأحد، حادث انقلاب سيارة دبل كابينة والذي أسفر عن إصابة 6 أشخاص، وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

وتبين إصابة كل من بيانات المصابين: محمد إبراهيم أحمد ٥٠ سنة، وأحمد آدم حسن، ٥٠ سنة، وعبد الرحمن محمد مرزوق ١٨ سنة، وإبراهيم محمد إبراهيم، ١٨ سنة، ومصطفى نبيل خليفة، ١٨ سنة، ومحمد صبرى محمود، ١٨ سنة.

جار تحرير محضر بالحادث وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كيفية الوقاية من الحوادث

1. يجب التأكد من وضع العجلات الأمامية قبل التحرك.

2. يجب إجراء الفحص الأولى للسيارة قبل التحرك بها لضمان عدم حدوث عطل أو التسبب فى حادث أثناء القيادة.

3. يجب عمل تبديل للإطارات كل 7500 كم.

4. يجب التأكد من اكتمال منسوب الماء بالرادياتير قبل التحرك.

5. يجب التأكد قبل التحرك بالمركبة من أنه قد تم غلق الأبواب جيدًا قبل التحرك.

6. يجب التأكد من ربط مسامير العجلات جميعها جيدًا قبل التحرك.

7. يجب عدم السير بالمركبة وبعض مسامير تثبيت العجلات مفقودة.

8. يجب التأكد من ضبط الأنوار الأمامية حتى لا تسبب عمى مؤقتًا لأعين الآخرين أو الإقلال من كفاءة الرؤية أثناء القيادة الليلية.

9. يجب ضبط المرايا اليمنى بالميل إلى اليمين وأنت تجلس على كرسى عجلة القيادة بحيث يكون النظر إلى الأمام وضبط المرآة من هذا الوضع بحيث ترى أقل جزء ممكن من جانب السيارة الأيمن من هذا الوضع.

10. يجب اختبار الفرامل قبل التحرك لرحلة على الطريق السريع أو القيادة لفترات طويلة.

11. يجب عند اختبار الفرامل التأكد من أنه ليس هناك عجلة تتوقف قبل عجلة أخرى أو أن السيارة تنحرف يمينًا أو يسارًا عند الضغط على الفرامل أو أن الفرامل تتوقف مرة واحدة دون تهدئة.

12. تأكد من معرفة أماكن كل أدوات التحكم فى المركبة قبل التحرك بها وكذا ضبط ما يمكن ضبطه أثناء التوقف.

13. اختبر جميع الأنوار بالمركبة قبل التحرك وخصوصًا أنوار الفرامل والأنوار الأمامية وأنوار الطوارئ الفلاشر.

14. لا تضغط على الفرامل بعنف فهو يتلف نظام الفرامل مبكرًا كما أنه يعرض مركبتك للتصادم الخلفى.

15. يجب ارتداء حزام الأمان بحيث يتقاطع مع الكتف وليس الرقبة ويمكن المساعدة فى تحقيق ذلك بوسادة أسفل السائق أو الركاب.

16. يجب عدم ركوب الأطفال دون سن السابعة بالمقاعد الأمامية للسيارات.

17. يجب أن يكون حزام الأمان مشدودًا أثناء ارتدائه وليس مرتخيًا.

18. يجب ألا يكون حزام الأمان ملفوفًا أثناء ارتدائه حيث يكون تأثيره أعنف فى حالة وقوع الحوادث.

19. يجب ارتداء حزام الأمان حتى على السرعات البطيئة.

20. إذا انفجر الإطار أو فرغ من الهواء يجب عدم التوقف بغرض الحفاظ على الإطار، الأفضل من ذلك اختيار مكان آمن للتوقف وتغيير الإطار.

21. يراعى وضع العلامات التحذيرية طبقًا لسرعة الطريق وحالة الخطر بحيث تحقق أكبر قدر من التحذير وتكون من 100 : 500 قدم من مكان التوقف الطارئ.

22. إذا حدث عطل بالمركبة ولم تتمكن من الوقوف بمكان آمن فإن أول ما تفعله هو أن تخلى السيارة من الركاب ثم تأخذ جانبًا آمنًا بعيدًا عن الطريق مع استخدام شارة أو قطعة ملابس لتحذير المارة من وضع السيارة لحين حضور المساعدة.

23. يجب النظر إلى المرآة على فترات متقاربة لإدراك ما يدور خلف سيارتك مرة كل 10 ثوانٍ تقريبًا.

24. يجب النظر إلى العدادات على فترات.

25. يجب عدم رفع صوت الكاسيت أو المذياع بأعلى من صوت المحرك حتى تستطيع الشعور بالسيارة وكذا بأصوات آلات التنبيه أو التحذيرات من خارج مركبتك.

26. يجب عدم الاعتماد على المرايا عند الرغبة فى تغيير الاتجاه أو الدوران أو الانحراف لليمين أو اليسار أو الرجوع للخلف وإنما يجب دائمًا النظر من فوق الكتف لفحص النقط العمياء.

27. يجب الإعداد مسبقًا لعملية الدوران لليمين أو اليسار قبل الدوران بأن تقوم بالدخول فى الحارة القريبة للطريق أو الجهة التى تنوى الدخول إليها فى التقاطع.

28. يجب عدم إعطاء إشارة لليمين أو اليسار إلا بعد التأكد من أنه لا يوجد طريق آخر قبل الطريق الذى تنوى الدخول فيه.

29. عند الرغبة فى التوقف أو التهدئة أثناء السير بالسرعات العالية ولإعلام السيارات الخلفية بذلك فإنه يجب الضغط بطريقة خفيفة متقطعة على الفرامل لإعطاء ضوء أحمر متقطع من الخلف لتنبيه السيارات الخلفية.

30. عند التخطى يجب مراعاة عدم وجود علامة مرورية أو حالة تمنع التخطى طبقًا لقواعد وآداب المرور.

31. عند التخطى يجب استعمال آلة التنبيه نهارًا أو قلاب النور ليلاً لإعلام السائق عن نيتك فى تخطيه.

32. إذا كانت هناك سيارة تنوى تخطيك فلا تقم بالإشارة للسائق خلفك لتشجيعه على التخطى سواء كانت يدوية أو ضوئية وإنما فقط عليك تهدئة السرعة والالتزام بالجانب الأيمن.

33. عند إجراء عملية التخطى فعلى قائد المركبة عدم العودة للحارة الأصلية إلا بعد رؤية الفوانيس الأمامية للسيارة المتخطاة فى مرآتك.

34. فى حالة حدوث حريق يراعى عدم إطفاء المحرك إلا بعد توقف السيارة فى مكان آمن.

35. يراعى عدم فتح الكبوت عند إطفاء الحريق إن أمكن والبحث عن أى فتحة لتوجيه طفاية الحريق من خلالها مثل الشبكة الأمامية.

36. يراعى عدم إطفاء الحريق بمنطقة الموتور بالماء ويمكن الاستعاضة عن طفاية الحريق بالرمل أو بطانية.

37. يجب عدم فتح غطاء الرادياتير أثناء ارتفاع درجة الحرارة.

38. يجب الامتناع عن تناول المشروبات الكحولية والمسكنات ولا سيما العقاقير الخاصة بالحساسية المؤثرة على الرؤيا وعلى زمن رد الفعل وعلى الإدراك.