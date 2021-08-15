الأحد 15 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

طارق العربي وأبناؤه من السودان إلى قلعة صلاح الدين

طارق العربي وأبناؤه
طارق العربي وأبناؤه

بعد أن سافر إلى السودان لإحياء 4 حفلات كاملة العدد في قاعة الصداقة في العاصمة الخرطوم والتي وصل عدد الحضور فيها إلى حوالي ثلاثين ألف متفرج من جماهير السودان، عاد طارق العربي طرقان وأبناؤه ديمة ومحمد وتالة إلى مصر للمشاركة في الدورة ال ٢٩ لمهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، والذي تبدأ فعالياته في الفترة الواقعة ما بين ١٥ إلى ٣٠ أغسطس على مسرح محكى القلعة بعد أن توقف في العام الماضي بسبب جائحة كورونا.

طارق العربي وأبناؤه 
طارق العربي وأبناؤه 
طارق العربي وأبناؤه 

ومن المقرر أن تفتتح إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا فعاليات الدورة ال 29 للمهرجان والذي يقام بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار وتضم فعالياته 31 حفلاً متنوعاً يُقام تحت إشراف البيت الفني للموسيقى والأوبرا والباليه برئاسة الدكتور خالد داغر.

صلاح الدين الوطن العربية أغسطس العاصمة دار الأوبر الرسوم المتحركة دار الأوبرا المصرية رئيس دار الأوبرا الدكتورة ايناس عبد الدايم

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