الأحد 15 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

نتيجة الثانوية العامة 2021.. «التعليم» تتسلم قائمة الأوائل من الكنترولات

الثانوية العامة
الثانوية العامة

قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن كنترولات التصحيح، قامت اليوم بتسليم قائمة الطلاب الأوائل للشعب الثلاث بالثانوية العامة وبمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، ومدارس المكفوفين.

وشدد المصدر، في تصريح لـ"الدستور"، أن هناك سرية تامة بعدم الإفصاح عن أسماء الأوائل أو أماكن محافظاتهم، إلا بعد ابلاغهم هاتفيا وتهنئتهم من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم صباح الثلاثاء المقبل.

وتعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بثا مباشرا لمؤتمر يوم الثلاثاء الموافق ١٧ أغسطس في تمام الساعة الواحدة ظهرا لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 للعام الدراسي ٢٠٢٠-٢٠٢١.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢١ سينقل عبر التليفزيون المصري والبث المباشر على صفحة الوزارة ويوتيوب.

وقالت وزارة التربية والتعليم فى بيان صحفى: "وسوف يتواجد وزيرا التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي لتقديم نتائج الثانوية العامة والمؤشرات الأولية لتنسيق الجامعات".

كما تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى برئاسة الدكتور طارق شوقي للإعلان  نتيجة الثانوية العامة لعام 2021، وقبل إعلان نتيجة الثانوية العامة قدمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تحذير لطلاب الثانوية العامة بعدم ارسال البيانات الخاصة بهم إلى مواقع مجهولة على الفيس بوك والتى تكذب عليهم بأنها من الممكن أن تجلب لهم النتيجة وتعدل فى الدرجات الخاصة بهم.

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن نتيجة الثانوية العامة سوف تتاح (المجموع الكلي) على العديد من المواقع الإخبارية بعد انتهاء المؤتمر الصحفي وبعدها بثلاث ساعات يتم إتاحة رابط الوزارة للحصول على تفاصيل النتيجة ودرجات المواد وترتيب الطالب العام والترتيب في كل مادة.

جدير بالذكر، أنه تم الانتهاء من تصحيح كافة مواد امتحانات الثانوية العامة،وجاري تجهيز اسطوانات النتيجة لاعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

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