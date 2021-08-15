الأحد 15 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الرئيس السيسي يوجه بإعادة صياغة استغلال أصول وأراضى مراكز البحوث الزراعية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

اجتمع  الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وجمال نورالدين محافظ كفرالشيخ، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، وناصر خليفة مدير المركز الوطني لتخطيط واستخدامات أراضي الدولة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية  بسام راضي، بأن الاجتماع تناول متابعة تطوير أصول وأراضي مراكز البحوث الزراعية في محافظات الدلتا.
وقد وجه  الرئيس في هذا الإطار بإعادة صياغة استغلال تلك الأصول والأراضي خدميًا وتنمويًا على أقصى قدر ممكن، مع التركيز على الاستخدامات المتعددة، بالتعاون والتنسيق بين أجهزة الحكم المحلي والمحافظات ووزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
 وأضاف المتحدث الرسمي أن  الرئيس اطلع كذلك على جهود تطوير جامعة كفرالشيخ، موجهًا سيادته باستخدام أراضي البحوث الزراعية غير المستغلة في نطاقها في إنشاء جامعة كفرالشيخ الأهلية والجامعة التكنولوجية.
كما اطلع  الرئيس على التخصصات العلمية التي تقدمها جامعة كفرالشيخ، خاصةً التخصصات الحديثة التي تتفرد مثل كلية الثروة السمكية والمصائد، وكلية الذكاء الاصطناعي، وكلية علوم النانو تكنولوجي.
كما تم استعراض الخدمات الصحية المقدمة من مستشفى كفرالشيخ الجامعي، حيث اطلع السيد الرئيس على نسب التنفيذ الخاصة بمستشفى الطوارئ الجديد ومبنى العيادات الخارجية ومستشفى الأورام، موجهًا سيادته بسرعة الانتهاء من كل الأعمال الإنشائية والتجهيزية ذات الصلة، مع توفير كل الإمكانات المالية اللازمة لذلك من أجل توفير الرعاية الصحية المتميزة لمحافظة كفرالشيخ والقرى والمراكز التابعة لها، وذلك تكاملًا مع مبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.
وأوضح المتحدث الرسمي أن  الرئيس وجه بسرعة وضع الخطة التنفيذية الخاصة بتطعيم كل أعضاء وكوادر الجامعات والمعاهد من هيئة التدريس والعاملين والموظفين، والطلاب، وذلك تزامنًا مع بداية العام الدراسي الجديد.

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وائل لطفي

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