النائب الرسولي للكنيسة اللاتينية يزور الكنيسة الكاثوليكية بالعاصمة الإدارية

قام المطران كلاوديو لوراتي، النائب الرسولي للكنيسة اللاتينية في مصر يرافقه المونسينيور استفانو ماذوتي، مستشار أول سفارة الفاتيكان، ممثلاً عن السفير "حالياً خارج البلاد"، والمونسينيور أنطوان توفيق نائب مطران اللاتين بمصر، ومريم شوقي المستشار القانوني للكنيسة الكاثوليكية، بالتوجه الى العاصمة الإدارية الجديدة للقاء بقيادي الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة والجهات التنفيذية للمشروع، حيث موقع الكنيسة التي خصصتها الدولة المصرية لكل الكاثوليك القاطنين بها من ممثلين دبلوماسيين.

النائب الرسولي للكنيسة اللاتينية

خلال اللقاء تم مشاهدة الموقع المميز الذي ياتي في حي السفارات وكذلك تم عرض مفصل للرسم الهندسي وما يشمله الموقع من خدمات متعددة.

والجدير بالذكر أنه جاري بالفعل تنفيذ المشروع من قبل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وشركة العاصمة الإدارية التي خصصت هذا الموقع المميز.

النائب الرسولي للكنيسة اللاتينية

لهذا الحدث الجلل تقدم سيادة المطران كلاوديو لوراتي، باسمي آيات الشكر والتقدير والعرفان للدولة المصرية في شخص فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وكل القيادة المصرية على ما يولونه من اهتمام وتقدير للجميع وبنوع خاص بكل الدبلوماسيين الكاثوليك بمصر مع الحرص الدائم على أن تكون مصر أرض الأخوة الإنسانية والوفاق والسلام والاحترام لكل الأديان والمعتقدات. وأن يجد كل مصلي على أرضها الطيبة دار عبادة أمن. هذه هي مصر التي عرفت منذ آلاف السنين أرض الحضارة وكما ردد قداسة البابا فرنسيس في زيارته التاريخية لمصر في أبريل ٢٠١٧ مصر أم الدنيا.

النائب الرسولي للكنيسة اللاتينية

والجدير بالذكر أن العاصمة الإدارية الجديدة تشهد وجود أكبر كنيسة في الشرق الأوسط والتي تتبع الكنيسة القبطية الارثوذكسية وتحمل شعار "كاتدرائية ميلاد المسيح".

هذا ويحتفل الكنائس الغربية والكاثوليكية في مصر اليوم الأحد بذكرى رقاد السيدة العذراء مريم واصعاد جسدها إلى السماء وهو المعروف باسم "عيد العدرا" والذي تحتفل به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية يوم 22 من أغسطس الجاري.

النائب الرسولي للكنيسة اللاتينية

النائب الرسولي للكنيسة اللاتينية

النائب الرسولي للكنيسة اللاتينية

النائب الرسولي للكنيسة اللاتينية

النائب الرسولي للكنيسة اللاتينية

النائب الرسولي للكنيسة اللاتينية

النائب الرسولي للكنيسة اللاتينية

النائب الرسولي للكنيسة اللاتينية

النائب الرسولي للكنيسة اللاتينية