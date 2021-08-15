الأحد 15 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

سادس الجمهورية بالثانوية الأزهرية: «حلمي أدخل كلية طب والالتحاق بجامعة أجنبية»

الطالب
الطالب

قال إبراهيم سليم إبراهيم سادس الجمهورية فى الثانوية الأزهرية، ابن مركز سمسطا جنوب غربي محافظة بنى سويف، إن تتظيم الوقت سبب نجاح وتقوفه فى الحصول على مجموع 649 درجة من 650 درجة، بنسبة 99.85%.

وأكد إبراهيم لـ «الدستور»: «انتظرت اتصال الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر أمس وحزنت وكنت متأكد أني لم أظلم لكي أحصل على المركز الأول وانتظرت المؤتمر الصحفي وكنت متوقع أن يتم إطلاق اسمي ضمن العشر الأوائل وعندما شاهدت صورتي على الشاشة لم انتظر لإطلاق أسمي حتى عمت الفرح والزغاريد داخل منزلنا».

وأشار صاحب المركز السادس بالثانوية الأزهرية إلى أن حلمه الالتحاق بكلية طب جامعة الأزهر بالإضافة إلى الالتحاق بجامعة أجنبية معتمدة داخل مصر بالقرب من أسرتي.

وأكد والد الطالب معلم لغة عربية بذات المعهد، أن نجاح نجله جاء بعد مجهود شاق بعد التاسيس من الابتدائية والإعدادية حتى الوصول إلى الثانوية العامة الأزهرية وأن تفوق نجله ليس من الصف الثالث فقط فقد أنعم الله عليه بحفظ القرآن الكريم فى الصف الخامس الابتدائي ولدي ثلاثة من الأبناء وهم عزة بالصف الثاني الثانوي الأزهري، والمعتصم بالصف الخامس الابتدائى الأزهري.

بني سويف جامعة الأزهر ثانوية الأزهرية الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر العشر الأوائل

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