الإثنين 16 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

إنجاز خارج طوكيو.. طالب ثانوية وضع مصر فى صدارة العالم لسلاح السيف

أدهم معتز
أدهم معتز

ساعات قليلة تفصل أدهم معتز عن مؤتمر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ليُعلن نتيجة الثانوية العامة لهذا العام.. فرحة ينتظرها الطالب، لكن خبرًا جديدًا وسعيدًا سبق ذلك الموعد، كان هو سببًا فيه، لكنه لم يحتكر فرحته، وأصبحت فرحة مصرية خالصة.

 

أدهم معتز، هو الاسم الذي دوُن إلى جوار علم مصر، في التصنيف الدولي الجديد للعبة سلاح السيف، ليحُل ابن النيل في صدارة التصنيف، متخطيًا أبطال العالم في هذه اللعبة، ليضع مصر في قمة عرش سلاح السيف في العالم.

 

إنجاز مصري جديد يأتي تزامنًا مع احتفالات المصريين بأبطال أولمبياد طوكيو، لكن أدهم فعلها خارج حدود البطولة التي أقيمت مؤخرًا في اليابان، بعد مرور نحو أربعة أشهر من إنجاز تاريخي كتبه في بطولة العالم التي أقيمت في مصر أبريل الماضي، بعدما حقق ميداليتين ذهبية وبرونزية، ليصبح أول لاعب مصري، عربي، وإفريقي، يُحقق ميداليتين في بطولة واحدة.

 

«أدهم معتز» صاحبة الثمانية عشر عامًا، دخل التاريخ في بطولة العالم، في وقت كان يواصل استذكار دروسه من أجل اللحاق بماراثون الثانوية العامة، التي خاضها هذا العام، في لعبة انضم لها منذ أن كان في الحادية عشر من عمره، وحقق خلالها عددًا من البطولات على المستوى المحلي والإفريقي.

 

شعاع النور في حلم الشاب الرياضي المصري، ظهر في مسيرته من خلال البطولات التي خاضها، ليُضئ له الطريق من أجل تُداعب ناظريه أحلامًا أكبر تُداعب ابن النيل، حيث تتجه صوب أولمبياد باريس 2024، التي يتجهز لها، بحثًا عن التتويج بميدالية لمصر في لعبته التي بات يحتل فيها صدارة العالم ـ حسبما قال في تصريحات سابقة لـ «الدستور».

أدهم معتز سلاح السيف مصر الثانوية العامة الثانوية

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وائل لطفي

صاحب الرؤية

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