الأحد 15 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

ننشر رابط الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية لعام 2021

نتيجة الثانوية الأزهرية
نتيجة الثانوية الأزهرية

اعتمد الدكتور محمد عبد الرحمن الضوينى، وكيل الأزهر الشريف نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية بنسبة نجاح 46.5% للقسم الأدبي و61.65% للقسم العلمي ونسبة نجاح عامة 51.25%.

ووجه وكيل الأزهر الشكر لمؤسسات الدولة التى ساهمت في نجاح الامتحانات، مؤكدًا أن بوابة الأزهر سيتم نشر النتيجة عليها وهناك 6 محافظات لم يرصد فيها غش وهى: الإسماعيلية والسويس والوادي الجديد والبحر الأحمر.

وأعلن الأزهر أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2020 -2021، وذلك بعدما أجرى الإمام الأكبر اتصالات هاتفية هنأ فيه الطلاب الأوائل بتفوقهم وتقديم الشكر لأسر الطلاب على ما بذلوه من جهود لتحفيز ومساعدة أبنائهم على التفوق.

وحصل الطلاب: أحمد محمد جمال سليمان (معهد ميت غمر، محافظة الدقهلية)، وأمير محمد فهمي عمارة (معهد دكتور طلعت السيد النموذجي، محافظة القاهرة)، ومحمد تامر المرزوقي حسين (معهد طلخا، محافظة الدقهلية)، ومحمد محمد حسن علي (معهد الحج محمد عبد الوهاب النموذجي، محافظة الشرقية)، ومحمود السيد محمود عبد الفتاح (معهد انشاص الرمل، محافظة الشرقية) على المركز الأول على القسم العلمي بنسبة ١٠٠٪؜.

كما حصلت الطالبة نجلاء يوسف كامل محمود (معهد فتيات ألو خوص، محافظة أسيوط) على المركز الأول على القسم الأدبي بنسبة ٩٩,٥ ٪؜، بينما حصل الطالب عصام محمد ابراهيم السيد (معهد سنيان، محافظة الغربية)، على المركز الأول على مستوى الطلاب الإكِفَّاء بنسبة ٩٧,١٤٪؜.

وللحصول على النتيجة اضغط هنا:

https://www.azhar.eg/results.html?fbclid=IwAR0CZq4ye1bmnupdLetKhMnC_sXU_ktwSLbwQdkFY4P_CJkywxrfdyk9IhI

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وائل لطفي

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