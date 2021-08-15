مصادر بالتعليم: الجيزة تحصد أكثر من مركزين فى أوائل الثانوية 2021

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم أن مديرية تعليم الجيزة حصلت على أكثر من مركز ضمن أوائل الثانوية العامة 2021.

وقالت المصادر، لـ"الدستور"، إن مديرية تعليم الجيزة قامت بتدريب الطلاب جيدًا على نظامي التعليم الجديد والأسئلة، مضيفة أن الأوائل من محافظات الجيزة والقاهرة والقليوبية، إضافة إلى محافظات أخرى.

وأضافت المصادر أن وزارة التربية والتعليم ستبدأ فى إبلاغ الأوائل بنتائجهم مساء غد، منوهة بأنهم ينتظرون مكالمة من وزير التعليم؛ لإبلاغهم الإثنين قبل اعتماد النتيجة رسميًا الثلاثاء.

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، فى تصريحات خاصة، إن النتائج مبشرة ومطمئنة، وإنه سيتم اعتماد النتيجة الثلاثاء المقبل من خلال مؤتمر صحفى يتم بثه على القنوات التليفزيونية.

وكشفت المصادر أن الأول على الثانوية العامة 2021 يتعدى مجموعه 95%، مضيفة: سوف يتم إعلان الأوائل ونشر صورهم وكل الخاص بهم فور اعتماد نتيجة الثانوية العامة من وزير التعليم الدكتور طارق شوقي.

ويترقب طلاب الثانوية العامة نتيجة 2021، حيث انتهت وزارة التعليم النتيجة، وستقوم إدارة الإحصاء، مساء اليوم، بتسليم النتيجة إلى مكتب الدكتور طارق شوقي، على أن يتم إعلانها بعد غد عقب اعتماد وزير التعليم نتيجة الثانوية.