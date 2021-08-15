الأحد 15 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مصادر بالتعليم: الجيزة تحصد أكثر من مركزين فى أوائل الثانوية 2021

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم أن مديرية تعليم الجيزة حصلت على أكثر من مركز ضمن أوائل الثانوية العامة 2021.

وقالت المصادر، لـ"الدستور"، إن مديرية تعليم الجيزة قامت بتدريب الطلاب جيدًا على نظامي التعليم الجديد والأسئلة، مضيفة أن الأوائل من محافظات الجيزة والقاهرة والقليوبية، إضافة إلى محافظات أخرى.

وأضافت المصادر أن وزارة التربية والتعليم ستبدأ فى إبلاغ الأوائل بنتائجهم مساء غد، منوهة بأنهم ينتظرون مكالمة من وزير التعليم؛ لإبلاغهم الإثنين قبل اعتماد النتيجة رسميًا الثلاثاء.

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، فى تصريحات خاصة، إن النتائج مبشرة ومطمئنة، وإنه سيتم اعتماد النتيجة الثلاثاء المقبل من خلال مؤتمر صحفى يتم بثه على القنوات التليفزيونية.

وكشفت المصادر أن الأول على الثانوية العامة 2021 يتعدى مجموعه 95%، مضيفة: سوف يتم إعلان الأوائل ونشر صورهم وكل الخاص بهم فور اعتماد نتيجة الثانوية العامة من وزير التعليم الدكتور طارق شوقي.

ويترقب طلاب الثانوية العامة نتيجة 2021، حيث انتهت وزارة التعليم النتيجة، وستقوم إدارة الإحصاء، مساء اليوم، بتسليم النتيجة إلى مكتب الدكتور طارق شوقي، على أن يتم إعلانها بعد غد عقب اعتماد وزير التعليم نتيجة الثانوية.

التعليم الفنى الفن مدير وزير مؤتمر صحفي الدستور درجات صور جديد

رئيس التحرير

وائل لطفي

صاحب الرؤية

الأكثر قراءة

الرابط المباشر|نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

3 أزهرى| رابط بوابة الأزهر الإلكترونية.. الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2021

نتيجة 3 ثانوي| موقع الأزهر التعليمى نتائج الامتحانات 2021 لمعرفة نتيجة الثانوية الازهرية

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2021

نتيجة الثانوية العامة 2021.. تعرف على عدد الأوائل والشعب

نتيجة الثانوية العامة 2021.. «الإحصاء» تسلم النتيجة لوزير التعليم تمهيدًا لاعتمادها الثلاثاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه «13».. جابر الطبال وولاية إمبابة

د. منى حلمى

الحب الديمقراطى العاشق بين النساء والرجال فى الحب

علي سعدة

الفاشية والجماعة الإرهابية وجهان لعملة واحدة

يسرى عبيد

الانسحاب الأمريكى من أفغانستان.. الصين وروسيا هدفًا

مؤمن المحمدي

طبيعة المعلومات

الدكتور إبراهيم نجم

شوقى علام.. رجل المهام الصعبة والمواقف الجريئة

ماجد حبته

عملاء بلا مأوى!

عبدالوهاب داود

حفلات «جلد الصحافة» «عام» و«خاص» وبينهما «ملطشة»

صور

من قلب الإسماعيلية.. الزمالك يهزم الدروايش ويعزز صدارته للدوري المصري

بلقيس تُطرب جمهورها فى دار الأوبرا

الإسماعيلي يهدي الزمالك صدارة الدوري بالتعادل مع الأهلي

محطة تل أبيب

المزيد

التحقيقات جارية.. تفاصيل سقوط طائرة إسرائيلية في سوريا

10 طائرات إسرائيلية للإطفاء.. اندلاع حرائق هائلة فى جبال القدس (فيديو)

نائب محافظ القدس: إسرائيل تواصل التهجير القسرى للمقدسيين