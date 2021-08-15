الإثنين 16 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

بعد اختياره سفيرًا للسعادة.. أبرز المعلومات عن هاني رمزي

هاني رمزي
هاني رمزي

اختار الأطفال من ذوي الهمم الفنان هاني رمزي سفيرا للسعادة في إطار فعاليات سمبوزيوم أرتا مرسانا الذي يقام حاليا بمدينة العلمين بمشاركة 40 من أهم رسامي العالم يمثلون مدارس وتيارات فنية مختلفة، ومن المقرر أن يتسلم هاني درع تكريمه في حفل ختام السمبوزيوم يوم 23 أغسطس الجاري. 

 

ويرصد "الدستور" أبرز المعلومات عن هاني رمزي، في سياق السطور التالية:- 

  • اسمه بالكامل هاني عادل رمزي.
  • من مواليد 26 أكتوبر لعام 1964.
  • والده يعمل محاميًا.
  • الفنان هاني رمزي من مواليد محافظة الإسكندرية.
  • عاش فترة الدراسة في بني مزار، محافظة المنيا.
  • درس في كلية التجارة جامعة القاهرة ومن ثم انضم إلى معهد الفنون المسرحية.
  • بدايته كانت مع وحيد سيف في مسرحية "انا عايزه مليونير".
  • لديه أكثر من 33 عمل فني في السينما المصرية.
  • لديه أكثر 36 عمل تلفزيوني.
  • لديه 12 مسرحية.

 

يعود الفنان هاني رمزي إلى دور العرض السينمائي خلال الموسم الصيفي الحالي بفيلم "200 جنيه" المقرر طرحه فى 18 أغسطس المقبل، بعد قرار الشركة المنتجة؛ حيث يجسد دور عامل في محطة وقود، فيما يمر بالعديد من الأزمات ويحاول حلها فى إطار تشويقى خلال أحداث العمل.

 

وتدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعى من خلال 8 قصص مختلفة ومتنوعة، منها الكوميدى والتراجيدى ويظهر فيه مجموعة كبيرة من النجوم، كل بطل له حدوتة مختلفة عن الأخرى، ويكون ذلك من خلال ورقة 200 جنيه تنتقل من شخص إلى آخر، من مختلف الطبقات الاجتماعية وأماكن المعيشة ولكن تربطهم هذه العملة الورقية.

 

الفيلم بطولة نيللى كريم، إسعاد يونس، هانى رمزى، وليلى علوى، خالد الصاوى، أحمد رزق، ملك قورة، مى سليم وعدد آخر من الفنانين، ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين.

لأطفال ذوي الهمم ا الفنان هاني رمزي سفيرا للسعادة المعلومات

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