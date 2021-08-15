الأحد 15 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

نقيب المحامين يصدر قرارا بشأن نشر إعلانات على موقع النقابة

رجائي عطية
رجائي عطية

أصدر رجائي عطية نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بشأن نشر إعلانات على موقع النقابة وعلى الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، دون أن يكون هناك قرار معتمد بشأن موضوعها.

وقال عطية، إن قراره يأتي لمواجهة ما يقوم به البعض بشأن نشر إعلانات على موقع النقابة وعلى الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، دون أن يكون هناك قرار معتمد بشأن موضوعها .

وقرر عطية، أنه لا يجوز نشر أى إعلانات تخص أعمال النقابة العامة أو الترويج لأى عناصر تتعامل معها أو مع المحامين أيًّا كانت إلاَّ بعد العرض على النقيب العام وموافقته كتابةً على الإعلان بعد تأكده من صدور قرار معدود بشأن موضوعه.

نقابة المحامين نقيب المحامين التكنولوجيا التواصل الاجتماعي الدولة المصرية اتحاد المحامين العرب

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