نقيب المحامين يصدر قرارا بشأن نشر إعلانات على موقع النقابة

أصدر رجائي عطية نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بشأن نشر إعلانات على موقع النقابة وعلى الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، دون أن يكون هناك قرار معتمد بشأن موضوعها.

وقال عطية، إن قراره يأتي لمواجهة ما يقوم به البعض بشأن نشر إعلانات على موقع النقابة وعلى الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، دون أن يكون هناك قرار معتمد بشأن موضوعها .

وقرر عطية، أنه لا يجوز نشر أى إعلانات تخص أعمال النقابة العامة أو الترويج لأى عناصر تتعامل معها أو مع المحامين أيًّا كانت إلاَّ بعد العرض على النقيب العام وموافقته كتابةً على الإعلان بعد تأكده من صدور قرار معدود بشأن موضوعه.