الأحد 15 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إطلاق المدرسة الصيفية الثانية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء لطلاب الجامعات

إطلاق المدرسة الصيفية
إطلاق المدرسة الصيفية الثانية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء

افتتح الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب فعاليات المدرسة الصيفية الثانية لعلوم الفضاء التي تنظمها الجامعة برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس الجامعة بمقر جامعة بنها بالعبور، بالتعاون مع وكالة الفضاء المصرية.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عليوة القائم بعمل المدير الأكاديمي لمقر الجامعة بالعبور، والدكتور محمد كساب رئيس شعبة تصميم الأنظمة الميكانيكية ومسئول ملف صناعة الفضاء بوكالة الفضاء المصرية ، والدكتور أحمد بيومي مدير وحدة نظم المعلومات الإدارية.

وقال نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب أن المدرسة الصيفية الثانية تأتي ضمن فعاليات مشروع قمر تدريب الجامعات المصرية للعام 2021/2022 

ويشارك فيها 500 طالب وطالبة من طلاب السنة النهائية بكليات الهندسة والعلوم والحاسبات والمعاهد العليا المعتمدة والمكافئة للكليات السابق ذكرها على مستوى الجامعات والمعاهد المصرية ومن بينهم جامعة بنها.

وأشار الدكتور تامر سمير إلى أن الجزء النظري للمدرسة الصيفية تم تنفيذه الشهر الماضي عن طريق التعلم عن بُعد، وبدأ اليوم الجزء العملى بمقر الجامعة في مدينة العبور، وذلك من خلال تقسيم المتقدمين إلى مجموعات تدريبية بهدف نشر المعارف المتعلقة بعلوم الفضاء بين طلاب الجامعات المصرية، لربط دراستهم الأكاديمية بالواقع العملي. 

شئون التعليم والطلاب طلاب طلاب الجامعات رئيس جامعة وكالة الفضاء المصرية جامعة بنها رئيس جامعة بنها نائب رئيس جامعة

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