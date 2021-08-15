انتعاشة كبيرة فى سوق السينما وارتفاع مؤشر إيرادات الأفلام

شهدت دور العرض السينمائية خلال الفترة الماضية انتعاشة كبيرة بعد انتكاسة شديدة شهدتها الأشهر الماضية بسبب الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا وذلك بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن بأفلام سينمائية تحمل في قصتها وتصويرها تطورا كبيرا.

وعادت الحياة إلى السينما من جديد بعد ركود ولوحظ ذلك من خلال الإيرادات العالية التي حققتا تلك الأفلام وذلك منذ مطلع العام الجاري 2021، الذي كان نقطة انطلاق جديدة للسينما المصرية، خاصة أن الأفلام السينمائية التي طرحت الفترة الماضية استمر تصويرها لوقت طويل بسبب التوقف أكثر من مرة بسبب فيروس كورونا مما جعل صناع تلك الأفلام يقومون بتصويرها بشكل فيه نوع من التركيز والتأني وخروج أفضل ما لديهم في تصوير الأفلام.

البداية كانت مع فيلم “وقفة رجالة” الذي كان بشرة خير على السينما المصرية حيث حقق نجاحا كبيرا ونسبة إقبال جماهيرية إلى قاعات السينما منذ طرحه في شهر يناير الماضي، وحقق إجمالي إيرادات وصلت إلى 25 مليون جنيها ويعتبر هذا الرقم نجاحا كبيرا خاصة أن الفيلم ينتمي إلى الأفلام الكوميدية التي شهدت ركودا شديدا السنوات الماضية في السينما المصرية.

وشهدت موسم عيد الفطر الماضي طرح ثلاثة أفلام كوميدية وهي فيلم “ديدو” الذي جاءت قصته وفكرته بشكل جديد والمقتبسة من قصة “عقلة الأصبع” وحقق الفيلم إيرادات وصلت إلى 14 مليون جنيه، كما طرح في نفس الموسم فيلم جديد للنجم رامز جلال يحمل اسم “أحمد نوتردام” وحقق هو إيرادات وصلت إلى 19 مليون جنيه، بالإضافة إلى فيلم “ثانية واحدة” للنجمة دينا الشربيني ومصطفى خاطر ولكنه لم يكن موفقا في الإيرادات محققا 3 ملايين جنيه فقط لا غير.

وفي يونيو الماضي تم طرح فيلمين جديدين للجمهور وهما فيلم “مش أنا” للنجم تامر حسني الذي طرح بعد عدة تأجيلات وحقق من خلاله نسبة إيرادات كبيرة جدا وصلت إلى 42 مليون جنيه، ليلحق به بعد عدة أيام النجم كريم عبد العزيز بفيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” وشاركته البطولة النجمة دينا الشربيني وما زال العمل يعرض للجمهور في دور العرض السينمائي محققا 37 مليون جنيه.

كان موسم عيد الأضحى المنقضي هو العودة الحقيقية للسينما المصرية حيث شهد عددا كبيرا من الأفلام لكبار النجوم وما زالت تعرض للجمهور في صالات العرض، وكانت البداية مع فيلم “العارف” للنجم أحمد عز ووصلت إيراداته حتى الآن إلى 48 مليون جنيه.

ويعتبر محمد هنيدي مفاجأة هذا الموسم بفيلمه الجديد الذي يحمل اسم “الإنس والنمس” وشاركته البطولة النجمة منة شلبي تحت قيادة المخرج الكبير شريف عرفة وحقق الفيلم إيرادات وصلت إلى 26 مليون جنيه متربعا على عرش إيرادات هذا الموسم ويعتبر هذا الفيلم عودة جديدة لأفلام الكوميديا جماهيريا، حيث اعتادت صالات العرض السنوات الماضية على أفلام الإثارة والأكشن وهي التي كانت تقتصر عليها الإيرادات العالية فقط مثل فيلم “الفيل الأزرق 2”، و"الخلية" و"الممر" وغيرها.

وطرح الأيام الماضية فيلم جديد بعنوان “موسى” ويعتبر هذا الفيلم تجربة جديدة في السينما المصرية لاعتماد قصته على الخيال العلمي والجرافيك والمؤثرات الصوتية والبصرية، ويخوض بطولته عدد من النجوم من كريم محمود عبد العزيز، وإياد نصار وحقق الفيلم إيرادات 4 ملايين جنيه فى أربعة أيام عرض فقط.