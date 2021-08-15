الأحد 15 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير التموين يوجه بتقديم التسهيلات ‏للشباب المتقدم لفتح منفذ جمعيتي

‏وزير التموين
‏وزير التموين

أكد مديرو المديريات أن الدكتور على المصيلحى - ‏وزير التموين والتجارة الداخلية شدد عليهم بتقديم كل التسهيلات ‏للشباب المتقدم بحافظة أوراقه لفتح منفذ جمعيتي، وتشمل حافظة المستندات صورة من المؤهل الدراسي - برنت تأميني- صورة الموقف ‏من التجنيد بالنسبة للذكور وصورة من البطاقة، وقال مديرو ‏المديريات إنه تسهيلا للأمور على الشباب فقد أصدروا التوجيهات ‏لمكاتب التموين والإدارات التموينية التابعة لهم باستقبال الشباب وتقديم نموذج الإقرار ‏لهم.

وأشاروا إلى أنه بعد مراجعة الأوراق المقدمة سيتم إعداد الكشوف اللازمة تمهيدا لإجراء المعاينة لمن انطبقت عليه الشروط وأن المعاينات سوف ‏تتم بشفافية كبيرة و طبقا للضوابط المحددة للمشروع والتي تشمل أن ‏تكون مساحة المحل 30 متراً وأقرب مسافة له من منفذ جمعيتي آخر ‏أو بقال تمويني لا تقل عن 500 متر، ولا يزيد سن المتقدم عن 45 ‏سنة، وأن يكون حاصل على مؤهل متوسط أو فوق متوسط أو عالي.‏

من جانبه أكد أحمد كمال- معاون الوزير والمتحدث الرسمي ‏أن عدد من تقدموا للمرحلة الرابعة وتم تسجيلهم على قاعدة البيانات ‏قد وصلوا إلى 9 آلاف متقدم حتى الآن بمحافظات الجمهورية، وأشار ‏إلى أن المشروع من المشروعات الكبيرة التي تهدف إلي توفير ‏فرص العمل للشباب وتوفير السلع للمواطنين، مؤكداً أن ‏الدكتور على المصيلحى - وزير التموين يتابع شخصياً ما يتم على ‏الأرض بالمديريات و مكاتب التموين.‏

وتلقى الأستاذ احمد كمال - معاون الوزير ومدير مشروع ‏جمعيتي تقريراً من  رمضان الشحات - مدير المركز الإعلامي ‏حول التسهيلات المقدمة للشباب المتقدمين بحافظة المستندات لفتح ‏منافذ جمعيتي، وأفاد أن مكاتب التموين بكل المحافظات قد فتحت ‏ابوابها للشباب وتقدم لهم كل التسهيلات المطلوبة اضافة الى تقديم ‏نماذج الإقرارات لهم مجاناً، وأشار التقرير الوارد إليه ان كل مديري ‏المديريات يتابعون لحظياً ما يتم على الأرض بعد قرار ‏الدكتور علي المصيلحي ببدء الاجراءات الخاصة بالمرحلة الرابعة.‏

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