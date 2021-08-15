وزير التموين يوجه بتقديم التسهيلات للشباب المتقدم لفتح منفذ جمعيتي
أكد مديرو المديريات أن الدكتور على المصيلحى - وزير التموين والتجارة الداخلية شدد عليهم بتقديم كل التسهيلات للشباب المتقدم بحافظة أوراقه لفتح منفذ جمعيتي، وتشمل حافظة المستندات صورة من المؤهل الدراسي - برنت تأميني- صورة الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور وصورة من البطاقة، وقال مديرو المديريات إنه تسهيلا للأمور على الشباب فقد أصدروا التوجيهات لمكاتب التموين والإدارات التموينية التابعة لهم باستقبال الشباب وتقديم نموذج الإقرار لهم.
وأشاروا إلى أنه بعد مراجعة الأوراق المقدمة سيتم إعداد الكشوف اللازمة تمهيدا لإجراء المعاينة لمن انطبقت عليه الشروط وأن المعاينات سوف تتم بشفافية كبيرة و طبقا للضوابط المحددة للمشروع والتي تشمل أن تكون مساحة المحل 30 متراً وأقرب مسافة له من منفذ جمعيتي آخر أو بقال تمويني لا تقل عن 500 متر، ولا يزيد سن المتقدم عن 45 سنة، وأن يكون حاصل على مؤهل متوسط أو فوق متوسط أو عالي.
من جانبه أكد أحمد كمال- معاون الوزير والمتحدث الرسمي أن عدد من تقدموا للمرحلة الرابعة وتم تسجيلهم على قاعدة البيانات قد وصلوا إلى 9 آلاف متقدم حتى الآن بمحافظات الجمهورية، وأشار إلى أن المشروع من المشروعات الكبيرة التي تهدف إلي توفير فرص العمل للشباب وتوفير السلع للمواطنين، مؤكداً أن الدكتور على المصيلحى - وزير التموين يتابع شخصياً ما يتم على الأرض بالمديريات و مكاتب التموين.
وتلقى الأستاذ احمد كمال - معاون الوزير ومدير مشروع جمعيتي تقريراً من رمضان الشحات - مدير المركز الإعلامي حول التسهيلات المقدمة للشباب المتقدمين بحافظة المستندات لفتح منافذ جمعيتي، وأفاد أن مكاتب التموين بكل المحافظات قد فتحت ابوابها للشباب وتقدم لهم كل التسهيلات المطلوبة اضافة الى تقديم نماذج الإقرارات لهم مجاناً، وأشار التقرير الوارد إليه ان كل مديري المديريات يتابعون لحظياً ما يتم على الأرض بعد قرار الدكتور علي المصيلحي ببدء الاجراءات الخاصة بالمرحلة الرابعة.