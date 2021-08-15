الأحد 15 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بتسوانا تتسلم شحنة من لقاحات كورونا عبر الشراء الإفريقى الموحد

لقاحات كورونا
لقاحات كورونا

أعلنت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، عن تلقي دولة بتسوانا 108 آلاف جرعة من لقاحات كورونا، من خلال آلية صندوق الشراء الإفريقي الموحد.

ووصف بيان صادر عن "المراكز الإفريقية"، اليوم الأحد، هذه الخطوة بـ"التاريخية" إذ إنها المرة الأولى التي تعمل دول الاتحاد الإفريقي الأعضاء على تجميع قوتها الشرائية واستخدام مواردها المالية لشراء اللقاحات بشكل جماعي لحماية صحة المواطنين.

وذكر البيان أن مراسم تسلم اللقاحات في دولة بتسوانا حضرها كبار المسؤولين وممثلي البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد ومندوبي الاتحاد الإفريقي.

يذكر أن "المراكز الإفريقية" تدعم كافة البلدان الإفريقية على تحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدي لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية، كما تسعى أيضا إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الأمراض على القارة.

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وائل لطفي

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