حملات توعية لترشيد المياه بقرى حياة كريمة بمركز ناصر ببنى سويف

واصلت إدارة التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي ببنى سويف، اليوم الأحد، الحملات التوعوية بأهمية نشر ثقافة ترشيد الاستهلاك ورفع الوعي المائي للمواطنين.

وتم تنفيذ حملة طرق الأبواب لتوعية المواطنين بقرية الرياض بمركز ناصر التي تشهد تنفيذ مشروع مد وتدعيم شبكات مياه الشرب ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتم تعريف المواطنين بالمبادرة التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة والارتقاء بالخدمات المقدمة، وتحقيق خطط التنمية المستهدفة بالريف المصري ومدى استفادة المواطنين منها.

- كيفية التعامل الأمثل مع شبكات الصرف الصحي

كما تمت التوعية بطرق ترشيد المياه والضرورة الملحة لذلك، وكيفية التعامل الأمثل مع شبكات الصرف الصحي، وكيفية تحميل تطبيق 125 من الهاتف المحمول وطريقة استخدامه، والتعريف بالقطع الموفرة لاستهلاك المياه التي توفر من 40 إلى 60% من استهلاك المياه، ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء مهندس أحمد محمود صحصاح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف.

يذكر أن شركة مياه بنى سويف، قد أطلقت عددا من المبادرات لتوعية المواطنين، واستهداف الفئات العمرية المختلفة، وتنفيذ حملات التوعية بالقرى التى تشهد تنفيذ مشروعات ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة).

فى سياق آخر، تتواصل فعاليات البرنامج التدريبي للعاملين بديوان عام محافظة بني سويف والوحدات المحلية الذي يتم تنظيمه تحت رعاية المحافظ محمد هاني غنيم"، وإشراف عام من نائب المحافظ بلال حبش، ويشارك في البرنامج 45 متدربا كمرحلة أولى "من كوادر وقيادات الصف الثاني بإدارات الديوان العام والوحدات المحلية، ويعقد على مدار أسبوعين بقاعة ديوان عام المحافظة وكان قد انطلق الأحد 8 من الشهر الجاري.



وتضمنت محاضرات، اليوم، موضوعات ومحاور خاصة بالتخطيط العمراني والإدارات الهندسية والتراخيص، وحاضر فيها المهندسة نانسي إبراهيم، مدير التخطيط العمراني، والمهندسة مها أبوبكر، رئيس لجنة مراجعة تراخيص البناء بديوان عام المحافظة، وتناولتا موضوعات متعلقة بالأحوزة العمرانية والمخططات الإستراتيجية والتفصيلية وشرح مواد قانون البناء الموحد والاشتراطات البنائية الجديدة، وسير العمل في منظومة إصدار واستخراج تراخيص البناء والإحلال والتجديد وقرارات الإزالة وغيرها من الموضوعات.