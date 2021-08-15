الأحد 15 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الصحة اليمني: دعم أمريكا للبلاد رفع كفاءة النظام الصحي

وزير الصحة العامة
وزير الصحة العامة والسكان اليمني الدكتور قاسم بحيبح

أكد وزير الصحة العامة والسكان اليمني الدكتور قاسم بحيبح، أن الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية لليمن له دور في رفع كفاءة النظام الصحي وتحسين مستوى الخدمة، متمنيًا أن يستمر هذا الدعم في المرحلة المقبلة لمواجهة التحديات القائمة في قطاع الصحة، الذي ألحق به ميليشيا الحوثي أضرارًا بالغة.

وأشاد وزير الصحة اليمني- خلال لقائه اليوم مع القائمة بأعمال سفير الولايات المتحدة لدى اليمن كاثي ويستلي حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية- بالدعم الأمريكي لقطاع الصحة في اليمن عبر الوكالة الامريكية للتنمية الدولية، وآخرها الدعم بـ500 ألف جرعة لقاح خاصة بفيروس كورونا ودعم قطاع الصحة الإنجابية، والأمومة والطفولة واللقاحات.

من جهتها أكدت القائمة بأعمال السفير الأمريكي استمرار دعم بلادها لقطاع الصحة في اليمن، مشيدة بالتعافي الملموس في القطاع الصحي، الذي لا يزال بحاجة إلى الدعم، موضحة استمرار دعم بلادها للقطاعات الحكومية اليمنية وفي مقدمتها قطاع الصحة، من خلال برامج عدة منها برنامج الغذاء العالمي. 

وأعربت ويستلي عن تطلعها لعقد مؤتمر المانحين لليمن في سبتمبر المقبل لحث الشركاء الدوليين على دعم اليمن لمواجهة التحديات الإنسانية.

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