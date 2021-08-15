الأحد 15 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس مركز سيوة يبحث سبل تنمية وتسويق منتجات المشغولات اليدوية

رئيس مدينة سيوة ونائبة
رئيس مدينة سيوة ونائبة البرلمان

التقى العميد عصام عبدالغني رئيس مركز ومدينة سيوة، اليوم الأحد، فتيات سيوة والعاملات في مجال المشغولات اليدوية، بحضور النائبة فتحية السنوسي، عضو مجلس النواب.

وناقش رئيس مدينة سيوة سبل الحفاظ على المشغولات اليدوية، والحرف التقليدية من "خياطة، تطريز، فخار، فضة، كليم" وفتح قنوات تسويقية من أجل تحقيق استمرارية العمل بهذا المجال.

 

- الاستماع لمقترحات ومطالب الفتيات العاملات في مجال المشغولات اليدوية

 

واستمع رئيس مدينة سيوة إلى مقترحات ومطالب الفتيات حول الخامات المختلفة المستخدمة ومدى توافرها، وطرق التصنيع وكيفية عملهم مع طبيعة عمل المرأة بالمنزل، والعمل على التسويق والترويج الجيد للمنتجات باستخدام طرق التسويق الحديثة مع التأكيد على جودتها والتعريف بالمواصفات الإنتاجية القادرة على التنافس في الأسواق العالمية، وأكد ضرورة تحقيق الاستفادة مهنياً وخلق فرص عمل لتحسين مستوى المعيشة وأهمية تلك الصناعات فى الحفاظ على تراث المجتمع السيوي وعاداته وتقاليده.

رئيس مركز سيوة

جاء ذلك في إطار توجيهات  اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بدعم وتشجيع العاملين في مجال المشغولات اليدوية والحرف التقليدية، وبمتابعة مستمرة منه.

وكان رئيس مركز ومدينة سيوة، قد استقبل بقاعة الاجتماعات العمالة المصرية من أبناء سيوة العائدين من المملكة العربية السعودية والمتخصصة في مجال تشييد وترميم المباني، وأصحاب حرف النجارة، والنحت، والمشغولات اليدوية. 

رئيس مركز سيوة

 وأوضح رئيس مدينة سيوة أن تمثل قلعة شالي الأثرية بالواحة خير شاهد على ذلك بعد ترميمها والحفاظ على مظهرها الحضاري العريق، مؤكدا استعداد رئاسة المركز التام في الاستماع إلى كافة المقترحات، بالإضافة إلى تقديم الدعم والمساندة للجميع، متمنياً لهم دوام التوفيق والسداد.
 

رئيس مركز سيوة
رئيس مركز سيوة
عضو مجلس النواب الأسواق العالمية مدينة سيوة المشغولات اليدوية تحسين مستوى المعيشة فتيات سيوة مطروح

رئيس التحرير

وائل لطفي

صاحب الرؤية

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