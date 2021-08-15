محافظ الغربية: «حياة كريمة» ستغير وجه الحياة في زفتى

أكد طارق رحمي محافظ الغربية أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة" هي المشروع الأهم والتي ستعمل المحافظة على تنفيذه على أكمل وجه من أجل توفير الحياة الكريمة لأهالي الريف المصري، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد مساء اليوم بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء حسين الجندي السكرتير العام، نجوى العشيري السكرتير المساعد، مديري الجهات والشركات العاملة في المبادرة داخل مركز زفتى وممثلي مؤسسة حياة كريمة بالغربية.



وفي بداية الاجتماع، أوضح المحافظ أنه يتابع بشكل يومي من خلال الجولات اليومية لقرى مركز زفتى ما يتم تنفيذه في تلك المبادرة التي ستغير وجه وشكل الحياة في الريف المصري، وتعطي لأهالينا بمركز زفتى الحياة الكريمة، مشيرًا إلى حرص القيادة السياسية على الارتقاء بالمستوى الاقتصادي، الاجتماعي، البيئي والصحي للأسر الأكثر احتياجًا داخل كل القرى، بهدف تحقيق التنمية المنشودة.



وناقش المحافظ خلال الاجتماع نسب تنفيذ 551 مشروعًا بتكلفة 2.5 مليار جنيه، حيث تم إنهاء 97 مشروعًا بنسبة 14%، وأشاد المحافظ بمدى الجهد المبذول خلال الأسبوع الماضي، مطالبًا ببذل المزيد من الجهد من أجل توفير الحياة الكريمة لأهالينا بمركز زفتى.

- استعراض نسب تنفيذ المشروعات



واستعرض المحافظ نسب تنفيذ المشروعات حيث تم الانتهاء من 70 مشروعًا في قطاع مياه الشرب بنسبة 71%، 23 مشروعًا في الصرف الصحي بنسبة 51%، 2 مشروع في التربية والتعليم بنسبة 23%، و2 مشروع في قطاع الري بنسبة 21 %،

وشدد على انتهاء كل أعمال البنية التحتية في قريتي تفهنا العزب ونهطاي في نوفمبر المقبل تمهيدًا للبدء في أعمال الرصف، سواء كانت بالأسفلت أو الإنترلوك قبل نهاية العام، حيث وجه كل شركات المرافق بتكثيف العمالة والورديات من أجل الانتهاء قبل المدة المحددة.



ووجه المحافظ بتوحيد كل الأعمدة واستبدال كشافات الصوديوم بكشافات ليد، وعددها 2200 كشاف بقريتي نهطاي وتفهنا العزب، وكذلك في باقي القرى، كما وجه بوضع دراسة لكيفية الاستفادة من مباني الهيئات التي سيتم انتقالها إلى مجمع الخدمات أو مكان آخر.



وخلال الاجتماع عرض المحافظ عددًا من الملاحظات التي تمت رؤيتها خلال الجولة الصباحية، مطالبًا كل جهة بحلها على الفور، حيث سيتم معاينتها في الجولة القادمة، كما استعرض المحافظات.