الأحد 15 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ المنوفية يوجه بإدراج طريق تلا – طنوب ضمن خطة الرصف

محافظ المنوفية يتابع
محافظ المنوفية يتابع أعمال المشروعات بمركز تلا

استكمل، اليوم، اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية جولته الميدانية بمركز ومدينة تلا لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال المشروعات التنموية والخدمية التي يتم تنفيذها بنطاق المركز. 

رافقه خلالها اللواء علاء رشاد السكرتير العام للمحافظة ومدير عام هيئة الأبنية التعليمية، والمستشار الهندسي، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا.

وتابع محافظ المنوفية أعمال وضع طبقة الرصف النهائية بشارع الشيخ فؤاد بطول 1 كم وتكلفة 3 مليون جنيه تقريبًا، ووجه المحافظ بإدارج طريق تلا – طنوب بخطة الرصف هذا العام ورفع كفاءته من خلال تركيب البلدورات وبلاط الانترلوك وذلك لأهميته الحيوية، حيث تم الانتهاء من رصف شارع الثورة وشارع الجنينة.

كما تابع المحافظ أعمال استكمال الصبة الخرسانية لمتفرعات شارع عمارة بأطوال مختلفة وبإجمالي 4 الآف متر تنفيذ الهيئة العامة للطرق، حيث تم الانتهاء من فرد طبقة الأساس تمهيدًا للبدء في تنفيذ أعمال تركيب بلاط الإنترلوك، هذا ومن المقرر تنفيذ رصف ورفع كفاءة عدد 10 شوارع بنطاق مدينة تلا بتكلفة 17 مليون و800 ألف جنيه، وذلك ضمن خطة المحافظة وتنفيذ الهيئة العامة للطرق، وذلك بهدف خلق محاور جديدة وإحداث سيولة مرورية بمدينة تلا، حيث تم الانتهاء من وضع طبقة الأساس وجارٍ توريد وتركيب البلدورات والإنترلوك لعدد 5 شوارع وهي (شارع عمارة ، شارع بدءًا من البوسطة القديمة وحتي طريق تلا – طنوب ، شارع بدءًا من مسجد مصطفى النمر وحتى المجزر، شارع كوم الشيخ عبيد الشهير بشارع مسعد بطول 1 كم وعرض 8 م ، شارع الجنينة مع الثورة بطول 900م) بنسبة تنفيذ 65%، كما يشمل التطوير الانتهاء من وضع طبقة الأساس لعدد 5 شوارع وهي (شارع بدءًا من المطافي وحتي مدرسة الشروق، شارع بدءًا من مركز الشرطة وحتى مدرسة أجيال بطريق كفرالشيخ سليم، شارع جامع النور الموازي لشارع هندسة الري، شارع هندسة الري بطول 800 م، شارع اللمعي) بنسبة تنفيذ 60%.

كما تفقد المحافظ أعمال تطوير الجزيرة الوسطي الجديدة بمدينة تلا بطول 700 م ونسبة تنفيذ 60% حيث جارٍ تطوير الجزيرة وذلك من خلال وضع وتركيب البلدورات وبلاط الإنترلوك والتمهيد لزراعة أعمدة إنارة ديكورية وعمل برجولات خشبية.

كما تضمنت الجولة تفقد محافظ المنوفية أعمال تبطين ترعة بابل بطول 6 كم طريق تلا- بابل – جنزور، وذلك ضمن المشروع القومى لتأهيل وتبطين المجاري المائية والترع.

محافظة المنوفية جديدة مشروعات مصطفي سيولة مرورية محافظ طرق اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون

رئيس التحرير

وائل لطفي

صاحب الرؤية

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