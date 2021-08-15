الأحد 15 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رحمي : حريصون على مستقبل أبنائنا الطلاب ونسعى لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بينهم

محافظ الغربية يوافق على تخفيض تنسيق الشهادة الإعدادية 7 درجات

محافظ الغربية يوافق
محافظ الغربية يوافق على تخفيض تنسيق الشهادة الإعدادية

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية عن تخفيض تنسيق الشهادة الإعدادية ليصبح الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام بالمدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة للعام الدراسي 2021/2022 هو 229 درجة للقبول بالثانوي العام و 165 درجة للقبول بالثانوي الخاص وذلك للحاصلين على الشهادة الإعدادية.

أكد المحافظ أن قرار تخفيض التنسيق جاء استجابةً  لمطالب الكثير من أولياء الأمور وحرصًا على مستقبل أولادنا الطلاب وتحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص أمام الطلاب للالتحاق بالمرحلة الثانوية وإتاحة الفرصة أمامهم للالتحاق بالتعليم الثانوي العام وذلك في ضوء الكثافة المحددة والمقترحة وللطلاب حرية التقديم بأي من مدارس التعليم الثانوي والفني المناظرة وفقًا لتنسيق وشروط ودرجات القبول بكل مدرسة.

ومن جانبه أكد المهندس ناصر حسن  وكيل وزارة التربية والتعليم أن هذا القرار جاء بناء على دراسة وقرار اللجنة المشكلة برئاسته وقيادات المديرية، وفقًا لمجموعة من الآليات التي ارتكز عليها المقترح ومنها عدد الفصول الدراسية المحددة للقبول بالصف الأول الثانوي والمجهزة بالإضافة إلى القرارات الوزارية المنظمة لكثافة المرحلة الثانوية وكثافة الفصل وهو أقصى كثافة يمكن للفصل استيعابه. 

وفى سياق أخر، قام اليوم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، بجولة تفقدية لمتابعة الأعمال الجارية بقرى مركز زفتى في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري، بحضور نجوى العشيري السكرتير العام المساعد، المهندس محمد سراج رئيس مركز ومدينة زفتى.

بدأت الجولة بتفقد أعمال تبطين ترعة العطف بنهطاي ضمن المشروع القومى لتأهيل الترع والتي يبلغ طولها 12 كيلو 508 أمتار، وكذلك أعمال البناء الحالية لمجمع خدمات نهطاي والمقام على مساحة  600 متر مربع  بتكلفة 6 ملايين جنيه، والذي يتكون من 3 أدوار (دور أرضي و2 دور علوي) لتقديم 8 خدمات للمواطنين وهي (مركز تكنولوجي ، السجل المدني، الشهر العقاري ، مكتب التموين، مكتب بريد، الوحدة المحلية، المجلس المحلي، التضامن الاجتماعي).

كما تابع المحافظ خلال جولته بقرية سنبو أعمال تبطين ترعة سنبو بطول 4 كيلو و200 متر والتي تربط قرى سنبو الكبرى، دمنهور الوحش وكفر شمارة، ذلك إلى جانب تفقد أعمال التطوير بمدرسة سميرة موسى، حيث تتم أعمال الإحلال الجزئي وصيانة وتطوير المدرسة، كما تفقد أعمال بناء مجمع الخدمات بالقرية، إلى جانب متابعة أعمال إدخال الصرف الصحي، حيث تم الانتهاء من خط الانحدار بطول ٥ كيلو ليخدم أهل القرية بالكامل.

وفي ذات السياق، تفقد محافظ الغربية أعمال التوسعة والتطوير بمدرسة ميت الرخاء الثانوية المشتركة، ذلك إلى جانب متابعة أعمال التوسع في مدرسة الدكتور نزيه فتحي بقرية حنون وأعمال إدخال الغاز بقرية الضبابشة.

واختتمت الجولة بتفقد المشروعات الجارية بقرية تفهنا العزب، حيث تابع المحافظ أعمال التجهيز لبدء بناء مركز شباب والذي تم هدمه، موجهًا بضم أرض مكتب التموين القديم لتوسعة المركز، كما تفقد أعمال إنشاء مجمع الخدمات بالقرية وتجديد الوحدة الصحية.

وخلال الجولة، تم غلق وتشميع 2 مقهى لتقديم الشيشة، وعدم اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

الغربية محافظ الغربية تخفيض تنسيق الشهادة الإعدادية للقبول بالصف الأول الثانوي العام ٢٢٩ درجة للقبول

رئيس التحرير

وائل لطفي

صاحب الرؤية

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