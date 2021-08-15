ضبط 55 ألف دواء للحلق غير مُسجلة بـ «الصحة» في الغربية

شنت مديرية تموين الغربية، حملات تفتيشية بدائرة المحافظة، تنفيذًا لتعليمات وزير التموين ومحافظ الغربية بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق ومكافحة أساليب الغش التجاري، وضبط السلع الغذائية غير المرخصة بالأسواق وتكثيف الرقابة وضبط السلع مجهولة المصدر والمشتبه في صلاحيتها.

حملة تموينية بالغربية

ونجحت حملة شنتها إدارة طنطا، في ضبط 55 ألف عبوة دواء لعلاج الحلق غير مسجلة بوزارة الصحة داخل مخزن غير مرخص بطنطا وتحرر محضر بالواقعة، بناءً على تعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وطارق رحمى محافظ الغربية، وتحريات الرقابة الإدارية والمهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين، تشكلت حملة برئاسة السيد وكيل وزارة التموين ، و وكيل وزارة الصحة وجمال هنيدى مدير الادارة وياسر مراد مدير الرقابة بطنطا ومحمد الشيخ.

حملة تموينية بالغربية

كما نجحت إدارة تموين السنطة، في ضبط سيارة محمل عليها 10 شكاير دقيق مدعم محظور تداولها بالأسواق، ما يعادل نصف طن دقيق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على الدقيق المضبوط لحين تصرف النيابة، كما تم تحرير عدد مخالفتين لمخبزين بعد ضبط 6 شكاير دقيق من الحصة المنصرفة لها.

وكذلك تم ضبط 1110 أقراص مبيد حشري سام ومحظور تداوله، و53 عبوة مبيدات غير مسجلة بوزارة الزراعة، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر عن ذلك محضر جنح بالواقعة والعرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

حملة تموينية بالغربية

وكانت إدارة تموين كفر الزيات، قد نفذت حملة تضم مدير إدارة تموين كفر الزيات، يرافقه رئيس قسم الرقابة بإدارة تموين كفر الزيات، ومفتشي قسم الرقابة بإدارة تموين كفر الزيات، حيث تم التوجه إلى قرية دلبشان حيث تم ضبط أحد مصانع المنظفات المغشوشة (بير سلم).

كما نجحت في ضبط المسؤول عن مصنع لمزاولة نشاط تصنيع المنظفات والمطهرات بدون ترخيص من الجهات المختصة، وكذا استخدام مواد خام مجهولة المصدر وبدون بيانات، وكذا تصنيع وتعبئة منظفات ومطهرات مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات القياسية، واستخدام علامات تجارية مقلدة ووهمية، وتم ضبط 5 أطنان منظفات عبارة عن (كلور، فلاش، صابون سائل، معطرات جو، كحول، مواد خام)، وتم التحفظ على المضبوطات والتحفظ عليها على ذمة المحضر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.