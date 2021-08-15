محطات في حياة ملحم بركات

يحتفل محرك البحث العالمي «جوجل» اليوم، بذكرى يوم ميلاد الفنان اللبناني الراحل «ملحم بركات» فهو قامة فنية كبيرة وأحد أشهر المطربين والملحنين العرب.

حياته:

ولد في بلدة كفرشيما بوسط لبنان عام 1942، والده كان نجار ووالدته ربة المنزل، مارس والده الفن أيضا كهواية وكان يدندن على العود، وكان ملحم يصغي إليه باهتمام، ويراقب أصابع يديه على آلة العود ويتعلم منه وذهب ملحم للملحن حليم الرومي الذي كان يسكن في نفس البلدة، فأثنى الرومي على موهبته وشجعه.

قرر ملحم الالتحاق بالمعهد الوطني للموسيقى، ودرس ملحم النظريات الموسيقية والصولفاج والغناء الشرقي والعزف على آلة العود مدة أربع سنوات في المعهد الوطني للموسيقى، كما تأثر بفن الموسيقار محمد عبد الوهاب ولكن تركه قبل إكمال دراسته، وانضم إلى فرقة الأخوين رحباني، وبعد 4 أعوام، تركهما لكي يشق طريقه بمفرده.

حياته الأسرية:

تزوج "ملحم بركات" عده مرات منها السيدة "سعاد فغالي" شقيقة المطربة صباح، والسيدة "رندا عازار" التي أنجب منها أولاده "مجد" و"وعد و"غنوة"، كما تزوج من الفنانة مي الحريري ولكنها انفصلت عنه بسبب الخيانة، وقالت في احدى اللقاءات التلفزيونية عن علاقتها به: “خانني مرات عديدة، ولكن كنت أسامحه، لأنه كان الشخص الوحيد في حياتي فقد جمعته علاقات بالكثير من نجمات الفن اللبناني المشهورات والمبتدئات، لكنها الوحيدة التي تزوجها في العلن بسبب الكاريزما التي تمتلكها وقد اعتنق الدين الإسلامي حتى يتزوجها، وأشهر إسلامه مرتين الأولى في سوريا والثانية في لبنان، وبعد قيامه بطلاقها قام بتعميد نجلهما ملحم جونيور، وهو الآن ينتمي للطائفة الأرثوذكسية”.

وفاته:

توفي ملحم بركات يوم 28 أكتوبر عام 2016 بعد صراع طويل مع المرض، وأعلن عن وفاته في مستشفى أوتيل ديو في بيروت.