الفاشية والجماعة الإرهابية وجهان لعملة واحدة
عبر العصور، لم ير العالم تنظيمًا إرهابيًا يتفنن فى كسب عداء وكراهية الآخرين مثل التنظيم الفاشى الذى عانت مصر من حكمه عامًا كاملًا.
عندما كان التنظيم فى بداياته فى عشرينيات القرن الماضى، كان أليفًا ودودًا مع عامة الشعب من البسطاء، فغزا قلوبهم بلؤم الثعالب وبادعاء التدين الزائف وبالمعونات العينية من المواد التموينية لكن الشر فى جوفه ينطلق فورًا عندما تتعارض مصالحه وأهدافه مع مصالح الشعب فكون التنظيم السرى ميليشيات عسكرية إجرامية لتنفيذ الاغتيالات وتصفية كبار رجالات الدولة، وكان أبرز ضحاياهم اغتيال النقراشى باشا ومحاولة اغتيال الرئيس ناصر بميدان المنشية، وانتهزوا فرصة غضب الشعب من سياسات أسرة مبارك فانقضوا على الحكم، وهنا بدأت تظهر شراسته بقوة.. أعلن مرشدهم أنها بداية الحكم الإسلامى ولن تقل فترة حكمهم عن فترة الحكم العثمانى 600 عام تقريبًا.
لن ينسى شعب مصر ما قامت به كوادر التنظيم الإرهابى أمام قصر الاتحادية من تنكيل وقتل لشباب وأبناء الوطن لمجرد اعتراضهم على سياسات الحاكم الفاشلة واستئثاره بالسلطة بالإعلان الدستورى الديكتاتورى.
ليست صدفة أن تولد أكبر ٣ تنظيمات إرهابية فى العالم فى عام واحد وهو ١٩٢٠، النازية والفاشية والإخوان الإرهابية.. أدولف هتلر وبينيتو موسولينى وحسن البنا.
ولنتحدث قليلاً عن الفاشية.. النموذج الأقرب للجماعة الإرهابية
ولد بينيتو موسولينى 29 يوليو 1883 وترعرع فى قرية دوفو دينو بريدابيو قرية صغيرة بشمال إيطاليا، من أبوين إيطاليين روزا وإليساندرو موسولينى.
وسمى بنيتو على اسم الرئيس الإصلاحى المكسيكى بينيتو خواريس، وكانت والدته معلمة وأبوه حداد، كانت عائلته فقيرة كسائر عائلات الأقارب والجيران وعندما كان موسولينى طفلاً كان همجيًا ومتهورًا، ومنع من دخول كنيسة والدته لسوء سلوكه فكان يرمى رواد الكنيسة بالحجارة.
اضطر إلى دخول المدرسة متأخرًا فى مدرسة داخلية، لم يكن كثير الكلام ولكنه كان يجيد استعمال قبضته.. عندما كان فى الثامنة من عمره كان يسرق ودائم الشجار مع بقية أقرانه، وكان دائم المشاكل فى المدرسة وقد طرد من المدرسة لطعنه ولدا آخر بالسكين فى مؤخرته.
بدأت الحرب العالمية الأولى سنة 1914 وقد دخلت إيطاليا الحرب، حيث قضى موسولينى عامين بالجيش وبعد انتهاء الحرب كانت إيطاليا تشهد كثيرًا من المشاكل، لم يكن العمل متوفرًا للجنود العائدين من الحرب، والأسعار عالية، ولم يكن باستطاعة الفقراء شراء حوائجهم، وكانت هناك الإضرابات فى المدن وتشكلت العصابات من الفقراء، كان الجميع خائفًا من شىء ما، وقد استشعر موسولينى مزاج الشعب وحالته النفسية وغضب الجنود، ولم يكن موسولينى راضيًا عن حياة الفقراء وكان يريد تغيير ذلك وكان يؤمن بأن العنف هو السبيل الوحيد لتحقيق ذلك.
كان موسولينى فى فترة حكمه رئيس الدولة الإيطالية ورئيس وزرائها وفى بعض المراحل وزير الخارجية والداخلية. من مؤسسى الحركة الفاشية الإيطالية وزعمائها، سمى بـ الدوتشه «Il Duce» أى القائد.
دخل حزب العمال الوطنى ولكنه خرج منه بسسب معارضة الحزب لدخول إيطاليا الحرب، عمل موسولينى فى تحرير صحيفة أفانتى- إلى الأمام- ومن ثم أسس ما يعرف بوحدات الكفاح التى أصبحت النواة لحزبه الفاشى الذى وصل به الحكم بعد المسيرة التى خاضها من ميلانوا فى الشمال حتى روما فى الوسط دخل الحرب العالميه الثانية مع دول المحور.
كان موسولينى يريد إيطاليا أن تكون دولة عظمى وكان مستعدًا لخوض الحروب من أجل ذلك.. صادق الزعيم الألمانى أدولف هتلر الذى كان معجبًا به وفى سنة 1939 عقدت إيطاليا وألمانيا معاهدة سميت بالحلف الفولاذى وكانت إيطاليا فى حاجة إلى أربع سنوات حتى تستعد للدخول فى الحرب ولكن الحرب نشبت بعد ذلك بعامين ولم يكن موسولينى كثير القلق بخصوص الحرب لأنه ظن أنها ستنتهى فى عدة أشهر بإنتصار ألمانيا.
كان يحلم علنًا بأن يسيطر على كل حوض البحر الأبيض المتوسط، ويحوله إلى بحيرة إيطالية وأن ينشئ إمبراطورية تمتد من الحبشة إلى ساحل غينيا الغربى، وكان يدعو إلى زيادة النسل ليزيد عدد الإيطاليين فيمكنهم بالتالى استعمار واستيطان هذه الإمبراطورية الشاسعة.
تسلم موسولينى زعامة إيطاليا وغير سياسة إيطاليا اللينة فى ليبيا إلى الشدة، فنقض الاتفاقات المعقودة مع الليبيين ورفض الاعتراف بالمحاكم الشرعية فى المناطق التى يسيطر عليها الطليان، وأبى إلا أن يكون الجميع خاضعًا لإيطاليا، وعين لهذا الغرض حاكمًا جديدًا هو «بونجيوفانى» ومنحه سلطة مطلقة فى حكم ليبيا وزوده بصلاحيات واسعة وجيش كبير بقيادة اللواء «گرازيانى» واللواء «بادوليو».
فأمر المفوّض السامى الإيطالى الجديد بحل معسكرات القبائل فى ولاية برقة، وأمر قواته باحتلال مركز القيادة السنوسية أجدابيا عام 1923م.
أثناء محاولاته اليائسة تنفيذ خطته فى ترسيخ الاستيطان الاستعمارى فى ليبيا قتل 200٫000 نسمة من المواطنين الليبين طوال ثلاث سنوات فقط قبل عثوره على الثائر عمر المختار واعتقاله، حيث قررت المحكمة إعدام المختار رغم سنه التى جاوزت خمسا وسبعين سنة، فأعدم فى اليوم التالى فى 16 سبتمبر 1931 بمركز «سلوق» فى بنى غازى وقد واصل الإيطاليون استباحتهم للشعب الليبى، فوصل عدد الشهداء إلى «570928» شهيدًا، إضافة لمصادرتهم الأراضى الليبية من أصحابها، وشجعوا هجرة الإيطاليين إلى ليبيا وأمدوهم بالأموال وفتحوا لهم المدارس.
وفى ٩ نوفمبر ١٩٣٩ أى قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية بتسعة أشهر، أصدر موسولينى مرسومًا بضم ليبيا «طرابلس وبرقة» وجعلها جزءًا من الوطن الأم (ليبيا بالأصل تطلق على الصحراء التى تقع غرب نهر النيل وجنوب برقة وطرابلس)، مع منح السكان الجنسية الإيطالية وإلزامهم على تعلم اللغة ومن عارضه هتك عرضه، وأمر بإلقاء كثير من الناس من الطائرة وهم أحياء إلى غير ذلك من الأعمال الوحشية.
فى هذه الأثناء، نظرًا لأن الديموغرافيا لموسولينى كانت مصيرًا، فقد قام بتنفيذ سياسات لا هوادة فيها تهدف إلى زيادة معدل الولادة؛ على سبيل المثال عام 1924، جعل الدعوة إلى وسائل منع الحمل أو تقديم معلومات عنها جريمة جنائية، وفى عام 1926 أمر كل امرأة إيطالية بمضاعفة عدد الأطفال الذين كانوا على استعداد لإنجابهم.
بالنسبة لموسولينى كان عدد سكان إيطاليا الحالى البالغ 40 مليون نسمة غير كاف لخوض حرب كبرى وكان بحاجة إلى زيادة عدد السكان إلى 60 مليون إيطالى على الأقل قبل أن يكون مستعدًا للحرب.
غزا إثيوبيا فى أكتوبر 1935، دون إعلان حرب على اعتبار أنها أقل من أن تستحق هذا الشرف، وكان لتوه قد انتهى من سحق ثورة عمر المختار فى ليبيا بوحشية بالغة، وفى 25 أكتوبر 1936، تحالف هتلر مع الفاشى موسولينى الزعيم الإيطالى واتسع التحالف ليشمل اليابان، المجر، رومانيا وبلغاريا بما يعرف بحلفاء المحور.
امتلأت الساحات والشوارع بتماثيل موسولينى وبجداريات كبيرة تخلد أفعاله، كما بدأت حركة تنظيم شاملة للأطفال والفتيان وطلبة المدارس والجامعات على استخدام السلاح وحفظ الأناشيد القومية الفاشية، وبدأت حملة تجريد العشرات من الصحفيين من هوياتهم فى النقابات الصحفية، كما أغلقت جميع الصحف والمجلات الأدبية. مع إجبار الناس على وضع صوره فى غرف النوم وأن توقد العوائل الشموع بعيد ميلاده وانتزع رجاله الحلى الذهبية من النساء ودبل الزواج من أصابع المتزوجين، كما تشكلت لجان فى طول البلاد الإيطالية وعرضها من كتاب الدولة وأساتذتها لإصدار قوائم سوداء بالمثقفين المحظورين، وبأسماء الكتب المعادية التى يجب حرقها وإتلافها ومنعها من التداول.
طفح الكيل بالإيطاليين فأصدر مجلس جبهة التحرير الشعبية قرارًا بإعدام موسيلينى وجاء العقيد «فاليريو» الذى انضم سرًا للجبهة إلى مكان اعتقال موسولينى وأخبره بأنه جاء لينقذه وطلب منه مرافقته إلى المركبة التى كانت فى الانتظار، وذهب به إلى فيلا بيلموت المجاورة حيث كان فى انتظارهم فرقة من الجنود، كانت جبهة التحرير قد قبضت على أغلب معاونيه وحددت 15 شخصًا منهم بإعدامهم وفى يوم 29 أبريل تم تجميعهم بمن فيهم موسولينى وعشيقته «كلارا».
وعرضت جثتاهما مع جثث خمسة قادة فاشيين آخرين فى ساحة عامة فى ميلانو معلقة من الأرجل أمام محطة لتزويد الوقود، وجاءت الجماهير تسبهم وتشتمهم وتبصق عليهما وترميهما بما فى أيديهم وفقدت الجماهير السيطرة على نفسها فأخذت بإطلاق النار على الجثتين وركلهما بالأرجل، وبعد انتهاء كل شىء أخذت الجثث ودفنت سرًا فى ميلانو.
وفى سنة 1957 سلمت جثة موسولينى لأهله لتدفن قرب مدينته التى ولد بها.
المصريون ليسوا غلاظ القلوب.. فلم يفتكوا بـ«مرسى» ولم يمثلوا بجثته بعد وفاته واكتفوا بعزله هو وجماعته.. لعن الله الفاشية وكل من تشبه أو تشبث بها.