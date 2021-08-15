الفاشية والجماعة الإرهابية وجهان لعملة واحدة

عبر‭ ‬العصور،‭ ‬لم‭ ‬ير‭ ‬العالم‭ ‬تنظيمًا‭ ‬إرهابيًا‭ ‬يتفنن‭ ‬فى‭ ‬كسب‭ ‬عداء‭ ‬وكراهية‭ ‬الآخرين‭ ‬مثل‭ ‬التنظيم‭ ‬الفاشى‭ ‬الذى‭ ‬عانت‭ ‬مصر‭ ‬من‭ ‬حكمه‭ ‬عامًا‭ ‬كاملًا‭.‬‮ ‬

عندما‭ ‬كان‭ ‬التنظيم‭ ‬فى‭ ‬بداياته‭ ‬فى‭ ‬عشرينيات‭ ‬القرن‭ ‬الماضى،‭ ‬كان‭ ‬أليفًا‭ ‬ودودًا‭ ‬مع‭ ‬عامة‭ ‬الشعب‭ ‬من‭ ‬البسطاء،‭ ‬فغزا‭ ‬قلوبهم‭ ‬بلؤم‭ ‬الثعالب‭ ‬وبادعاء‭ ‬التدين‭ ‬الزائف‭ ‬وبالمعونات‭ ‬العينية‭ ‬من‭ ‬المواد‭ ‬التموينية‭ ‬لكن‭ ‬الشر‭ ‬فى‭ ‬جوفه‭ ‬ينطلق‭ ‬فورًا‭ ‬عندما‭ ‬تتعارض‭ ‬مصالحه‭ ‬وأهدافه‭ ‬مع‭ ‬مصالح‭ ‬الشعب‭ ‬فكون‭ ‬التنظيم‭ ‬السرى‭ ‬ميليشيات‭ ‬عسكرية‭ ‬إجرامية‭ ‬لتنفيذ‭ ‬الاغتيالات‭ ‬وتصفية‭ ‬كبار‭ ‬رجالات‭ ‬الدولة،‭ ‬وكان‭ ‬أبرز‭ ‬ضحاياهم‭ ‬اغتيال‭ ‬النقراشى‭ ‬باشا‭ ‬ومحاولة‭ ‬اغتيال‭ ‬الرئيس‭ ‬ناصر‭ ‬بميدان‭ ‬المنشية،‭ ‬وانتهزوا‭ ‬فرصة‭ ‬غضب‭ ‬الشعب‭ ‬من‭ ‬سياسات‭ ‬أسرة‭ ‬مبارك‭ ‬فانقضوا‭ ‬على‭ ‬الحكم،‭ ‬وهنا‭ ‬بدأت‭ ‬تظهر‭ ‬شراسته‭ ‬بقوة‭.. ‬أعلن‭ ‬مرشدهم‭ ‬أنها‭ ‬بداية‭ ‬الحكم‭ ‬الإسلامى‭ ‬ولن‭ ‬تقل‭ ‬فترة‭ ‬حكمهم‭ ‬عن‭ ‬فترة‭ ‬الحكم‭ ‬العثمانى‭ ‬‮‬600‮‬‭ ‬عام‭ ‬تقريبًا‭.‬

لن‭ ‬ينسى‭ ‬شعب‭ ‬مصر‭ ‬ما‭ ‬قامت‭ ‬به‭ ‬كوادر‭ ‬التنظيم‭ ‬الإرهابى‭ ‬أمام‭ ‬قصر‭ ‬الاتحادية‭ ‬من‭ ‬تنكيل‭ ‬وقتل‭ ‬لشباب‭ ‬وأبناء‭ ‬الوطن‭ ‬لمجرد‭ ‬اعتراضهم‭ ‬على‭ ‬سياسات‭ ‬الحاكم‭ ‬الفاشلة‭ ‬واستئثاره‭ ‬بالسلطة‭ ‬بالإعلان‭ ‬الدستورى‭ ‬الديكتاتورى‭.‬

ليست‭ ‬صدفة‭ ‬أن‭ ‬تولد‭ ‬أكبر‭ ‬‮٣‬‭ ‬تنظيمات‭ ‬إرهابية‭ ‬فى‭ ‬العالم‭ ‬فى‭ ‬عام‭ ‬واحد‭ ‬وهو‭ ‬‮١٩٢٠‬،‭ ‬النازية‭ ‬والفاشية‭ ‬والإخوان‭ ‬الإرهابية‭.. ‬أدولف‭ ‬هتلر‭ ‬وبينيتو‭ ‬موسولينى‭ ‬وحسن‭ ‬البنا‭.‬

ولنتحدث‭ ‬قليلاً‭ ‬عن‭ ‬الفاشية‭.. ‬النموذج‭ ‬الأقرب‭ ‬للجماعة‭ ‬الإرهابية

ولد‭ ‬بينيتو‭ ‬موسولينى‭ ‬29‭ ‬يوليو‭ ‬1883‭ ‬وترعرع‭ ‬فى‭ ‬قرية‭ ‬دوفو‭ ‬دينو‭ ‬بريدابيو‭ ‬قرية‭ ‬صغيرة‭ ‬بشمال‭ ‬إيطاليا،‭ ‬من‭ ‬أبوين‭ ‬إيطاليين‭ ‬روزا‭ ‬وإليساندرو‭ ‬موسولينى‭.‬

وسمى‭ ‬بنيتو‭ ‬على‭ ‬اسم‭ ‬الرئيس‭ ‬الإصلاحى‭ ‬المكسيكى‭ ‬بينيتو‭ ‬خواريس،‭ ‬وكانت‭ ‬والدته‭ ‬معلمة‭ ‬وأبوه‭ ‬حداد،‭ ‬كانت‭ ‬عائلته‭ ‬فقيرة‭ ‬كسائر‭ ‬عائلات‭ ‬الأقارب‭ ‬والجيران‭ ‬وعندما‭ ‬كان‭ ‬موسولينى‭ ‬طفلاً‭ ‬كان‭ ‬همجيًا‭ ‬ومتهورًا،‭ ‬ومنع‭ ‬من‭ ‬دخول‭ ‬كنيسة‭ ‬والدته‭ ‬لسوء‭ ‬سلوكه‭ ‬فكان‭ ‬يرمى‭ ‬رواد‭ ‬الكنيسة‭ ‬بالحجارة‭.‬

اضطر‭ ‬إلى‭ ‬دخول‭ ‬المدرسة‭ ‬متأخرًا‭ ‬فى‭ ‬مدرسة‭ ‬داخلية،‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬كثير‭ ‬الكلام‭ ‬ولكنه‭ ‬كان‭ ‬يجيد‭ ‬استعمال‭ ‬قبضته‭.. ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬فى‭ ‬الثامنة‭ ‬من‭ ‬عمره‭ ‬كان‭ ‬يسرق‭ ‬ودائم‭ ‬الشجار‭ ‬مع‭ ‬بقية‭ ‬أقرانه،‭ ‬وكان‭ ‬دائم‭ ‬المشاكل‭ ‬فى‭ ‬المدرسة‭ ‬وقد‭ ‬طرد‭ ‬من‭ ‬المدرسة‭ ‬لطعنه‭ ‬ولدا‭ ‬آخر‭ ‬بالسكين‭ ‬فى‭ ‬مؤخرته‭.‬

بدأت‭ ‬الحرب‭ ‬العالمية‭ ‬الأولى‭ ‬سنة‭ ‬1914‭ ‬وقد‭ ‬دخلت‭ ‬إيطاليا‭ ‬الحرب،‭ ‬حيث‭ ‬قضى‭ ‬موسولينى‭ ‬عامين‭ ‬بالجيش‭ ‬وبعد‭ ‬انتهاء‭ ‬الحرب‭ ‬كانت‭ ‬إيطاليا‭ ‬تشهد‭ ‬كثيرًا‭ ‬من‭ ‬المشاكل،‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬العمل‭ ‬متوفرًا‭ ‬للجنود‭ ‬العائدين‭ ‬من‭ ‬الحرب،‭ ‬والأسعار‭ ‬عالية،‭ ‬ولم‭ ‬يكن‭ ‬باستطاعة‭ ‬الفقراء‭ ‬شراء‭ ‬حوائجهم،‭ ‬وكانت‭ ‬هناك‭ ‬الإضرابات‭ ‬فى‭ ‬المدن‭ ‬وتشكلت‭ ‬العصابات‭ ‬من‭ ‬الفقراء،‭ ‬كان‭ ‬الجميع‭ ‬خائفًا‭ ‬من‭ ‬شىء‭ ‬ما،‭ ‬وقد‭ ‬استشعر‭ ‬موسولينى‭ ‬مزاج‭ ‬الشعب‭ ‬وحالته‭ ‬النفسية‭ ‬وغضب‭ ‬الجنود،‭ ‬ولم‭ ‬يكن‭ ‬موسولينى‭ ‬راضيًا‭ ‬عن‭ ‬حياة‭ ‬الفقراء‭ ‬وكان‭ ‬يريد‭ ‬تغيير‭ ‬ذلك‭ ‬وكان‭ ‬يؤمن‭ ‬بأن‭ ‬العنف‭ ‬هو‭ ‬السبيل‭ ‬الوحيد‭ ‬لتحقيق‭ ‬ذلك‭.‬

كان‭ ‬موسولينى‭ ‬فى‭ ‬فترة‭ ‬حكمه‭ ‬رئيس‭ ‬الدولة‭ ‬الإيطالية‭ ‬ورئيس‭ ‬وزرائها‭ ‬وفى‭ ‬بعض‭ ‬المراحل‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬والداخلية‭. ‬من‭ ‬مؤسسى‭ ‬الحركة‭ ‬الفاشية‭ ‬الإيطالية‭ ‬وزعمائها،‭ ‬سمى‭ ‬بـ‭ ‬الدوتشه‭ ‬‮«‬Il Duce‮»‬‭ ‬أى‭ ‬القائد‭.‬

دخل‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الوطنى‭ ‬ولكنه‭ ‬خرج‭ ‬منه‭ ‬بسسب‭ ‬معارضة‭ ‬الحزب‭ ‬لدخول‭ ‬إيطاليا‭ ‬الحرب،‭ ‬عمل‭ ‬موسولينى‭ ‬فى‭ ‬تحرير‭ ‬صحيفة‭ ‬أفانتى‭- ‬إلى‭ ‬الأمام‭- ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬أسس‭ ‬ما‭ ‬يعرف‭ ‬بوحدات‭ ‬الكفاح‭ ‬التى‭ ‬أصبحت‭ ‬النواة‭ ‬لحزبه‭ ‬الفاشى‭ ‬الذى‭ ‬وصل‭ ‬به‭ ‬الحكم‭ ‬بعد‭ ‬المسيرة‭ ‬التى‭ ‬خاضها‭ ‬من‭ ‬ميلانوا‭ ‬فى‭ ‬الشمال‭ ‬حتى‭ ‬روما‭ ‬فى‭ ‬الوسط‭ ‬دخل‭ ‬الحرب‭ ‬العالميه‭ ‬الثانية‭ ‬مع‭ ‬دول‭ ‬المحور‭.‬

كان‭ ‬موسولينى‭ ‬يريد‭ ‬إيطاليا‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬دولة‭ ‬عظمى‭ ‬وكان‭ ‬مستعدًا‭ ‬لخوض‭ ‬الحروب‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬ذلك‭.. ‬صادق‭ ‬الزعيم‭ ‬الألمانى‭ ‬أدولف‭ ‬هتلر‭ ‬الذى‭ ‬كان‭ ‬معجبًا‭ ‬به‭ ‬وفى‭ ‬سنة‭ ‬1939‭ ‬عقدت‭ ‬إيطاليا‭ ‬وألمانيا‭ ‬معاهدة‭ ‬سميت‭ ‬بالحلف‭ ‬الفولاذى‭ ‬وكانت‭ ‬إيطاليا‭ ‬فى‭ ‬حاجة‭ ‬إلى‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‭ ‬حتى‭ ‬تستعد‭ ‬للدخول‭ ‬فى‭ ‬الحرب‭ ‬ولكن‭ ‬الحرب‭ ‬نشبت‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬بعامين‭ ‬ولم‭ ‬يكن‭ ‬موسولينى‭ ‬كثير‭ ‬القلق‭ ‬بخصوص‭ ‬الحرب‭ ‬لأنه‭ ‬ظن‭ ‬أنها‭ ‬ستنتهى‭ ‬فى‭ ‬عدة‭ ‬أشهر‭ ‬بإنتصار‭ ‬ألمانيا‭.‬

كان‭ ‬يحلم‭ ‬علنًا‭ ‬بأن‭ ‬يسيطر‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬حوض‭ ‬البحر‭ ‬الأبيض‭ ‬المتوسط،‭ ‬ويحوله‭ ‬إلى‭ ‬بحيرة‭ ‬إيطالية‭ ‬وأن‭ ‬ينشئ‭ ‬إمبراطورية‭ ‬تمتد‭ ‬من‭ ‬الحبشة‭ ‬إلى‭ ‬ساحل‭ ‬غينيا‭ ‬الغربى،‭ ‬وكان‭ ‬يدعو‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬النسل‭ ‬ليزيد‭ ‬عدد‭ ‬الإيطاليين‭ ‬فيمكنهم‭ ‬بالتالى‭ ‬استعمار‭ ‬واستيطان‭ ‬هذه‭ ‬الإمبراطورية‭ ‬الشاسعة‭.‬

تسلم‭ ‬موسولينى‭ ‬زعامة‭ ‬إيطاليا‭ ‬وغير‭ ‬سياسة‭ ‬إيطاليا‭ ‬اللينة‭ ‬فى‭ ‬ليبيا‭ ‬إلى‭ ‬الشدة،‭ ‬فنقض‭ ‬الاتفاقات‭ ‬المعقودة‭ ‬مع‭ ‬الليبيين‭ ‬ورفض‭ ‬الاعتراف‭ ‬بالمحاكم‭ ‬الشرعية‭ ‬فى‭ ‬المناطق‭ ‬التى‭ ‬يسيطر‭ ‬عليها‭ ‬الطليان،‭ ‬وأبى‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الجميع‭ ‬خاضعًا‭ ‬لإيطاليا،‭ ‬وعين‭ ‬لهذا‭ ‬الغرض‭ ‬حاكمًا‭ ‬جديدًا‭ ‬هو‭ ‬‮«‬بونجيوفانى‮»‬‭ ‬ومنحه‭ ‬سلطة‭ ‬مطلقة‭ ‬فى‭ ‬حكم‭ ‬ليبيا‭ ‬وزوده‭ ‬بصلاحيات‭ ‬واسعة‭ ‬وجيش‭ ‬كبير‭ ‬بقيادة‭ ‬اللواء‭ ‬‮«‬گرازيانى‮»‬‭ ‬واللواء‭ ‬‮«‬بادوليو‮»‬‭.‬

فأمر‭ ‬المفوّض‭ ‬السامى‭ ‬الإيطالى‭ ‬الجديد‭ ‬بحل‭ ‬معسكرات‭ ‬القبائل‭ ‬فى‭ ‬ولاية‭ ‬برقة،‭ ‬وأمر‭ ‬قواته‭ ‬باحتلال‭ ‬مركز‭ ‬القيادة‭ ‬السنوسية‭ ‬أجدابيا‭ ‬عام‭ ‬1923م‭.‬

أثناء‭ ‬محاولاته‭ ‬اليائسة‭ ‬تنفيذ‭ ‬خطته‭ ‬فى‭ ‬ترسيخ‭ ‬الاستيطان‭ ‬الاستعمارى‭ ‬فى‭ ‬ليبيا‭ ‬قتل‭ ‬200٫000‭ ‬نسمة‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬الليبين‭ ‬طوال‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬فقط‭ ‬قبل‭ ‬عثوره‭ ‬على‭ ‬الثائر‭ ‬عمر‭ ‬المختار‭ ‬واعتقاله،‭ ‬حيث‭ ‬قررت‭ ‬المحكمة‭ ‬إعدام‭ ‬المختار‭ ‬رغم‭ ‬سنه‭ ‬التى‭ ‬جاوزت‭ ‬خمسا‭ ‬وسبعين‭ ‬سنة،‭ ‬فأعدم‭ ‬فى‭ ‬اليوم‭ ‬التالى‭ ‬فى‭ ‬16‭ ‬سبتمبر‭ ‬1931‭ ‬بمركز‭ ‬‮«‬سلوق‮»‬‭ ‬فى‭ ‬بنى‭ ‬غازى‭ ‬وقد‭ ‬واصل‭ ‬الإيطاليون‭ ‬استباحتهم‭ ‬للشعب‭ ‬الليبى،‭ ‬فوصل‭ ‬عدد‭ ‬الشهداء‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬570928‮»‬‭ ‬شهيدًا،‭ ‬إضافة‭ ‬لمصادرتهم‭ ‬الأراضى‭ ‬الليبية‭ ‬من‭ ‬أصحابها،‭ ‬وشجعوا‭ ‬هجرة‭ ‬الإيطاليين‭ ‬إلى‭ ‬ليبيا‭ ‬وأمدوهم‭ ‬بالأموال‭ ‬وفتحوا‭ ‬لهم‭ ‬المدارس‭.‬‮ ‬

وفى‭ ‬‮٩‬‭ ‬نوفمبر‭ ‬‮١٩٣٩‬‭ ‬أى‭ ‬قبل‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرب‭ ‬العالمية‭ ‬الثانية‭ ‬بتسعة‭ ‬أشهر،‭ ‬أصدر‭ ‬موسولينى‭ ‬مرسومًا‭ ‬بضم‭ ‬ليبيا‭ ‬‮«‬طرابلس‭ ‬وبرقة‮»‬‭ ‬وجعلها‭ ‬جزءًا‭ ‬من‭ ‬الوطن‭ ‬الأم‭ (‬ليبيا‭ ‬بالأصل‭ ‬تطلق‭ ‬على‭ ‬الصحراء‭ ‬التى‭ ‬تقع‭ ‬غرب‭ ‬نهر‭ ‬النيل‭ ‬وجنوب‭ ‬برقة‭ ‬وطرابلس‭)‬،‭ ‬مع‭ ‬منح‭ ‬السكان‭ ‬الجنسية‭ ‬الإيطالية‭ ‬وإلزامهم‭ ‬على‭ ‬تعلم‭ ‬اللغة‭ ‬ومن‭ ‬عارضه‭ ‬هتك‭ ‬عرضه،‭ ‬وأمر‭ ‬بإلقاء‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الناس‭ ‬من‭ ‬الطائرة‭ ‬وهم‭ ‬أحياء‭ ‬إلى‭ ‬غير‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬الأعمال‭ ‬الوحشية‭.‬

فى‭ ‬هذه‭ ‬الأثناء،‭ ‬نظرًا‭ ‬لأن‭ ‬الديموغرافيا‭ ‬لموسولينى‭ ‬كانت‭ ‬مصيرًا،‭ ‬فقد‭ ‬قام‭ ‬بتنفيذ‭ ‬سياسات‭ ‬لا‭ ‬هوادة‭ ‬فيها‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬معدل‭ ‬الولادة؛‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭ ‬عام‭ ‬1924،‭ ‬جعل‭ ‬الدعوة‭ ‬إلى‭ ‬وسائل‭ ‬منع‭ ‬الحمل‭ ‬أو‭ ‬تقديم‭ ‬معلومات‭ ‬عنها‭ ‬جريمة‭ ‬جنائية،‭ ‬وفى‭ ‬عام‭ ‬1926‭ ‬أمر‭ ‬كل‭ ‬امرأة‭ ‬إيطالية‭ ‬بمضاعفة‭ ‬عدد‭ ‬الأطفال‭ ‬الذين‭ ‬كانوا‭ ‬على‭ ‬استعداد‭ ‬لإنجابهم‭.‬

بالنسبة‭ ‬لموسولينى‭ ‬كان‭ ‬عدد‭ ‬سكان‭ ‬إيطاليا‭ ‬الحالى‭ ‬البالغ‭ ‬40‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭ ‬غير‭ ‬كاف‭ ‬لخوض‭ ‬حرب‭ ‬كبرى‭ ‬وكان‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬عدد‭ ‬السكان‭ ‬إلى‭ ‬60‭ ‬مليون‭ ‬إيطالى‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬مستعدًا‭ ‬للحرب‭.‬

غزا‭ ‬إثيوبيا‭ ‬فى‭ ‬أكتوبر‭ ‬1935،‭ ‬دون‭ ‬إعلان‭ ‬حرب‭ ‬على‭ ‬اعتبار‭ ‬أنها‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬تستحق‭ ‬هذا‭ ‬الشرف،‭ ‬وكان‭ ‬لتوه‭ ‬قد‭ ‬انتهى‭ ‬من‭ ‬سحق‭ ‬ثورة‭ ‬عمر‭ ‬المختار‭ ‬فى‭ ‬ليبيا‭ ‬بوحشية‭ ‬بالغة،‭ ‬وفى‭ ‬25‭ ‬أكتوبر‭ ‬1936،‭ ‬تحالف‭ ‬هتلر‭ ‬مع‭ ‬الفاشى‭ ‬موسولينى‭ ‬الزعيم‭ ‬الإيطالى‭ ‬واتسع‭ ‬التحالف‭ ‬ليشمل‭ ‬اليابان،‭ ‬المجر،‭ ‬رومانيا‭ ‬وبلغاريا‭ ‬بما‭ ‬يعرف‭ ‬بحلفاء‭ ‬المحور‭.‬

امتلأت‭ ‬الساحات‭ ‬والشوارع‭ ‬بتماثيل‭ ‬موسولينى‭ ‬وبجداريات‭ ‬كبيرة‭ ‬تخلد‭ ‬أفعاله،‭ ‬كما‭ ‬بدأت‭ ‬حركة‭ ‬تنظيم‭ ‬شاملة‭ ‬للأطفال‭ ‬والفتيان‭ ‬وطلبة‭ ‬المدارس‭ ‬والجامعات‭ ‬على‭ ‬استخدام‭ ‬السلاح‭ ‬وحفظ‭ ‬الأناشيد‭ ‬القومية‭ ‬الفاشية،‭ ‬وبدأت‭ ‬حملة‭ ‬تجريد‭ ‬العشرات‭ ‬من‭ ‬الصحفيين‭ ‬من‭ ‬هوياتهم‭ ‬فى‭ ‬النقابات‭ ‬الصحفية،‭ ‬كما‭ ‬أغلقت‭ ‬جميع‭ ‬الصحف‭ ‬والمجلات‭ ‬الأدبية‭. ‬مع‭ ‬إجبار‭ ‬الناس‭ ‬على‭ ‬وضع‭ ‬صوره‭ ‬فى‭ ‬غرف‭ ‬النوم‭ ‬وأن‭ ‬توقد‭ ‬العوائل‭ ‬الشموع‭ ‬بعيد‭ ‬ميلاده‭ ‬وانتزع‭ ‬رجاله‭ ‬الحلى‭ ‬الذهبية‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬ودبل‭ ‬الزواج‭ ‬من‭ ‬أصابع‭ ‬المتزوجين،‭ ‬كما‭ ‬تشكلت‭ ‬لجان‭ ‬فى‭ ‬طول‭ ‬البلاد‭ ‬الإيطالية‭ ‬وعرضها‭ ‬من‭ ‬كتاب‭ ‬الدولة‭ ‬وأساتذتها‭ ‬لإصدار‭ ‬قوائم‭ ‬سوداء‭ ‬بالمثقفين‭ ‬المحظورين،‭ ‬وبأسماء‭ ‬الكتب‭ ‬المعادية‭ ‬التى‭ ‬يجب‭ ‬حرقها‭ ‬وإتلافها‭ ‬ومنعها‭ ‬من‭ ‬التداول‭.‬

طفح‭ ‬الكيل‭ ‬بالإيطاليين‭ ‬فأصدر‭ ‬مجلس‭ ‬جبهة‭ ‬التحرير‭ ‬الشعبية‭ ‬قرارًا‭ ‬بإعدام‭ ‬موسيلينى‭ ‬وجاء‭ ‬العقيد‭ ‬‮«‬فاليريو‮»‬‭ ‬الذى‭ ‬انضم‭ ‬سرًا‭ ‬للجبهة‭ ‬إلى‭ ‬مكان‭ ‬اعتقال‭ ‬موسولينى‭ ‬وأخبره‭ ‬بأنه‭ ‬جاء‭ ‬لينقذه‭ ‬وطلب‭ ‬منه‭ ‬مرافقته‭ ‬إلى‭ ‬المركبة‭ ‬التى‭ ‬كانت‭ ‬فى‭ ‬الانتظار،‭ ‬وذهب‭ ‬به‭ ‬إلى‭ ‬فيلا‭ ‬بيلموت‭ ‬المجاورة‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬فى‭ ‬انتظارهم‭ ‬فرقة‭ ‬من‭ ‬الجنود،‭ ‬كانت‭ ‬جبهة‭ ‬التحرير‭ ‬قد‭ ‬قبضت‭ ‬على‭ ‬أغلب‭ ‬معاونيه‭ ‬وحددت‭ ‬15‭ ‬شخصًا‭ ‬منهم‭ ‬بإعدامهم‭ ‬وفى‭ ‬يوم‭ ‬29‭ ‬أبريل‭ ‬تم‭ ‬تجميعهم‭ ‬بمن‭ ‬فيهم‭ ‬موسولينى‭ ‬وعشيقته‭ ‬‮«‬كلارا‮»‬‭.‬

وعرضت‭ ‬جثتاهما‭ ‬مع‭ ‬جثث‭ ‬خمسة‭ ‬قادة‭ ‬فاشيين‭ ‬آخرين‭ ‬فى‭ ‬ساحة‭ ‬عامة‭ ‬فى‭ ‬ميلانو‭ ‬معلقة‭ ‬من‭ ‬الأرجل‭ ‬أمام‭ ‬محطة‭ ‬لتزويد‭ ‬الوقود،‭ ‬وجاءت‭ ‬الجماهير‭ ‬تسبهم‭ ‬وتشتمهم‭ ‬وتبصق‭ ‬عليهما‭ ‬وترميهما‭ ‬بما‭ ‬فى‭ ‬أيديهم‭ ‬وفقدت‭ ‬الجماهير‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬نفسها‭ ‬فأخذت‭ ‬بإطلاق‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬الجثتين‭ ‬وركلهما‭ ‬بالأرجل،‭ ‬وبعد‭ ‬انتهاء‭ ‬كل‭ ‬شىء‭ ‬أخذت‭ ‬الجثث‭ ‬ودفنت‭ ‬سرًا‭ ‬فى‭ ‬ميلانو‭.‬

وفى‭ ‬سنة‭ ‬1957‭ ‬سلمت‭ ‬جثة‭ ‬موسولينى‭ ‬لأهله‭ ‬لتدفن‭ ‬قرب‭ ‬مدينته‭ ‬التى‭ ‬ولد‭ ‬بها‭.‬

المصريون‭ ‬ليسوا‭ ‬غلاظ‭ ‬القلوب‭.. ‬فلم‭ ‬يفتكوا‭ ‬بـ«مرسى‮»‬‭ ‬ولم‭ ‬يمثلوا‭ ‬بجثته‭ ‬بعد‭ ‬وفاته‭ ‬واكتفوا‭ ‬بعزله‭ ‬هو‭ ‬وجماعته‭.. ‬لعن‭ ‬الله‭ ‬الفاشية‭ ‬وكل‭ ‬من‭ ‬تشبه‭ ‬أو‭ ‬تشبث‭ ‬بها‭.‬