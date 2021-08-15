الأحد 15 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كوت ديفوار تسجل أول إصابة بـ«إيبولا» منذ عام 1994

إيبولا في كوت ديفوار
إيبولا في كوت ديفوار

قالت منظمة الصحة العالمية، إن وزارة الصحة في كوت ديفوار أكدت اليوم أول حالة إصابة بفيروس إيبولا في البلاد منذ عام 1994 وذلك بعد تحليل عينات تم جمعها من مريض تم نقله إلى المستشفى فى العاصمة التجارية أبيدجان وذلك بعد وصول المريض من غينيا. 
وأشارت المنظمة الدولية - فى بيان اليوم الأحد- إلى أن التحقيقات الأولية وجدت أن المريض قد سافر إلى كوت ديفوار برا ووصل إلى أبيدجان في 12 أغسطس وتم نقله إلى المستشفى بعد إصابته بالحمى ويتلقى العلاج حاليا.

ولفتت إلى أنه ليس هناك ما يشير إلى أن الحالة الحالية في كوت ديفوار مرتبطة بالتفشي للفيروس في غينيا قبل شهور.
ونوهت منظمة الصحة بأنه قد تم الإعلان عن تفشي فيروس إيبولا هذا العام فى جمهورية الكونغو الديمقراطية وغينيا ولكنها المرة الأولى التي يحدث فيها تفشى للإيبولا في عاصمة كبيرة مثل أبيدجان منذ انتشار إيبولا في 2014- 2016.
وأعربت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لافريقيا الدكتورة ماتشيديسو مويتي، عن قلقها الشديد من الإعلان عن تفشي المرض في أبيدجان وهي مدينة تضم أكثر من 4 ملايين شخص.
وذكرت المنظمة الدولية، أن كوت ديفوار هو واحدة من البلدان الستة التي دعمتها المنظمة مؤخرا لتعزيز استعدادها للإيبولا، مضيفة أنها تقوم حاليا بنقل 5 آلاف جرعة من لقاحات الإيبولا التي ساعدت في تأمينها لمكافحة تفشي المرض إلى كوت ديفوار.
وأكدت المنظمة أنها ستقوم بنشر فريق متعدد التخصصات من خبرائها يغطى جميع مجالات الاستجابة الرئيسية بسرعة في الميدان، وحيث سيساعد هؤلاء في تكثيف الوقاية من العدوى والسيطرة على المرافق الصحية والتشخيص وتتبع الحالات المخالطة والعلاج والتواصل مع المجتمعات لضمان قيامهم بدور رئيسي في الاستجابة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

صاحب الرؤية

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