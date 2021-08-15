أسماء أوائل الثانوية الأزهرية للعلمي والأدبي

أناب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأحد، الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، لاعتماد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2020/2021م.

وأعلن وكيل الأزهر، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأحد، بمشيخة الأزهر الشريف، أن نسبة النجاح في القسم العلمي قد بلغت 61.65 ٪، ، وجاء ترتيب الأوائل في القسم العلمي كالتالي:

المركز الأول: الطالب/أحمد محمد جمال سليمان، منطقة الدقهلية الأزهرية، وحصل على مجموع 650 بنسبة 100 ٪.

المركز الأول مكرر: الطالب/ أمير محمد فهمي عمارة سعيد، منطقة القاهرة الأزهرية، وحصل على مجموع 650 بنسبة 100 ٪.

المركز الأول مكرر: الطالب/ محمد تامر المرزوقي حسن، منطقة الدقهلية الأزهرية، وحصل على مجموع 650 بنسبة 100 ٪.

المركز الأول مكرر: الطالب/ محمد محمد حسن علي، منطقة الشرقية الأزهرية، وحصل على مجموع 650 بنسبة 100 ٪.

المركز الأول مكرر: الطالب/ محمود السيد محمود عبد الفتاح، منطقة الشرقية الأزهرية، وحصل على مجموع 650 بنسبة 100 ٪.

المركز السادس: الطالب/ إبراهيم سليم إبراهيم حمد، منطقة بني سويف الأزهرية، وحصل على مجموع 649 بنسبة 99.85 ٪.

المركز السادس مكرر: الطالبة/ إسراء مصطفى إبراهيم عصفور، منطقة الغربية الأزهرية، وحصلت على مجموع 649 بنسبة 99.85 ٪.

المركز السادس مكرر: الطالب/عمرو أحمد محمد محمد ، منطقة الشرقية الأزهرية، وحصل على مجموع 649 بنسبة 99.85 ٪.

المركز السادس مكرر: الطالب/ مصطفى السيد السيد حسن، منطقة المنوفية الأزهرية، وحصل على مجموع 649 بنسبة 99.85 ٪.

المركز العاشر: الطالب/أحمد بلال عبد العزيز محمد العيسوي، منطقة الدقهلية الأزهرية، وحصل على مجموع 648 بنسبة 99.69 ٪.

كما أعلن وكيل الأزهر، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأحد، بمشيخة الأزهر الشريف، أن نسبة النجاح في القسم الأدبي للفتيات قد بلغت 58.99٪، ، وجاء ترتيب الأوائل في القسم الأدبي للفتيات كالتالي:

المركز الأول: الطالبة/ نجلاء يوسف كامل محمود، منطقة أسيوط الأزهرية، وحصلت على 624 درجة، بنسبة 99.05 ٪.

المركز الثاني: الطالبة/ أريج عبد الفتاح أحمد عبد الفتاح، منطقة القاهرة الأزهرية، وحصلت على 623 بنسبة 98.89 ٪.

المركز الثالث: الطالبة/ عبير عادل منصور منصور، منطقة كفر الشيخ الأزهرية، وحصلت على 622، بنسبة 98.73 ٪.

المركز الرابع: الطالبة/ امامه وسام محمد الشاذلي، منطقة القاهرة الأزهرية، وحصلت على 621، بنسبة 98.57 ٪.

المركز الرابع مكرر: الطالبة/ دعاء أحمد الشناوي السيد، منطقة الغربية، وحصلت على 621، بنسبة 98.57 ٪.

المركز السادس: الطالبة/ مروة سعيد محمد السيد، منطقة الجيزة، وحصلت على 620، بنسبة 98.41 ٪.

المركز السابع: الطالبة/ سامية محمد صلاح محمد عثمان، منطقة القليوبية الأزهرية، وحصلت على 618، بنسبة 98.10 ٪.

المركز السابع مكرر: الطالبة/ فاطمة الزهراء أحمد السيد العربي، منطقة بورسعيد الأزهرية، وحصلت على 618، بنسبة 98.10 ٪.

المركز التاسع: الطالبة/ إيمان علي عبد الحي عبد الحميد، منطقة الاسماعيلية الأزهرية، وحصلت على 617، بنسبة 97.94 ٪.

المركز العاشر: الطالبة/ أروى أحمد عبد الحميد محمد، منطقة القاهرة الأزهرية، وحصلت على 616، بنسبة 97.78 ٪.

المركز العاشر مكرر: الطالبة/ سناء ضياء هيكل إبراهيم، منطقة الاسماعيلية الأزهرية، وحصلت على 616، بنسبة 97.78 ٪.

يُذكر أن فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أجرى بالأمس، اتصالات هاتفية هنأ فيها الطلاب الأوائل بتفوقهم، وقدم فضيلته خلالها الشكر لأسر الطلاب على ما بذلوه من جهود لتحفيز ومساعدة أبنائهم على التفوق.