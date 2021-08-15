البرلمان العربي يعزي لبنان في ضحايا انفجار خزان الوقود بمحافظة عكار

أعرب البرلمان العربي عن خالص التعازي وصادق المواساة للجمهورية اللبنانية في ضحايا انفجار خزان الوقود الذي وقع فجر اليوم بمحافظة عكار شمال لبنان، وأسفر عن وفاة وإصابة العديد من المدنيين.

وأكد البرلمان العربي تضامنه الكامل مع الشعب اللبناني والوقوف معه هذا المصاب الجلل، سائلاً الله عز وجل أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل وأن يتغمد المتوفين بواسع رحمته وغفرانه،وأن يحفظ لبنان وشعبه من كل مكروه.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية في وقت سابق من صباح اليوم الأحد، أن 28 شخصاً على الأقلّ لقوا مصرعهم وأصيب نحو ثمانين آخرين بجروح، جراء انفجار خزان وقود في شمال لبنان أثناء تجمع العشرات حوله للحصول على القليل من البنزين في بلد يشهد أزمة محروقات حادة.

وأعلن المستشار الإعلامي لوزارة الصحة اللبنانية، رضا موسوي، أن حصيلة القتلى جراء الانفجار ارتفعت إلى 28 شخصا.

وكان الصليب الأحمر اللبناني أفاد في وقت سابق أنّ فرقه "نقلت 20 جثّة" من موقع الانفجار في بلدة التليل في عكّار، أكثر المناطق فقراً في لبنان، إلى مستشفيات في المنطقة.

وأضاف أنّ 79 شخصاً آخرين أصيبوا بجروح.

وكشف الجيش اللبناني بعض ملابسات حادثة انفجار خزان وقود في بلدة عكار، شمالي لبنا، الأحد، مؤكدا أن الحادث ناجم عن استهداف الخزان الذي يحمل وقودا كان يعتزم الجيش توزيعه على المواطنين.

وقال الجيش اللبناني في بيانه: "انفجر خزان وقود داخل قطعة أرض تستخدم لتخزين البحص في بلدة التليل- عكار كان قد صادره الجيش لتوزيع ما بداخله على المواطنين، مّا أدّى إلى سقوط عدد من الإصابات بين مدنيين وعسكريين".

وأضاف: "بوشرت التحقيقات بإشراف القضاء المختص لمعرفة ملابسات الانفجار"، حسب تعبيره.