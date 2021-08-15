أسماء أوائل الثانوية الأزهرية شعبة العلوم الإسلامية وشعبة أدبي كفيف

أعلن الأزهر الشريف أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2020-2021م، شعبة العلوم الإسلامية، وشعبة أدبي كفيف، وحصل على المركز الأول، شعبة العلوم الإسلامية، الطالب أيمن ممدوح مصطفى داود علام، منطقـــــة: البحيرة، معهد المحمودية، بمجموع 616 نسبة: 97.78%، بينما جاء في ترتيب الأول مكرر: الطالب معاذ محمد عبد الغني محمود، منطقة: القاهرة، معهد: شبرا الخيمة، بمجمـوع: 616 نسبـة: 97.78%.

بينما حصل على المركز الثالث، الطالب عبد الله عمر حسن علي، منطقـة: أسوان، معهد: كوم أمبو، بمجمـوع:615 نسبـة: 97.62%. وفي المركز الرابع جاء الطالب أحمد جمال الدين بديع الشاذلي، منطقـة: الغربية، معهـد: الحاج حسين حماد بكفر حمام، بمجمـوع: 614 نسبـة: 97.46%، وفي المركز الخامس، شعبة العلوم الإسلامية، بمجمـــوع: 609 نسبـة: 96.67%، جاء الطلاب الثلاثة: أحمد جابر محمد عبد الرازق، منطقـة: الفيوم، معهـد: الأبيض. والطالب أحمد عادل أحمد محمد أحمد، منطقـــــة: الدقهلية، معد: المقاطعة. والطالب محمد طارق محمد الشحات أحمد أحمد، منطقة: الشرقية، معهد: كفر صقر.

وفي شعبة أدبي كفيف جاء ترتيب الأوائل كالتالي، حصل على المركز الأول، الطالب عصام محمد ابراهيم السيد الإستمبولى، منطقـة: الغربية، معهد: سنباط ع/ث، بمجموع: 612 نسبـة: 97.14%. وفي المركز الثاني جاءت الطالبة علياء ياسر أنور عيد، منطقة: البحيرة، معهـد:ف/ حوش عيسى، بمجموع: 606 نسبة: 96.19%.

بينما حصل على المركز الثالث، الطالب/ فارس محمد عبد الغني محمود، منطقـــــة: القاهرة، معهد: الغد المشرق الخاص عربي، بمجموع: 600، نسبـة: 95.24%، وحصل على المركز الرابع، الطالبة مريم عبد الله يوسف المسير، منطقة: الغربية، معهـد:ف / كفر الشيخ سليم ع/ث، المجموع: 592، النسبة: 93.97%. وجاء الطالب صالح محمد موسى تهامى، في المركز الخامس، منطقـة: القليوبية، معهـد: كفر النخلة بنين، بمجموع: 590، نسبـة: 93.65%.

يُذكر أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف أجرى، بالأمس، اتصالات هاتفية هنأ فيه الطلاب الأوائل بتفوقهم وتقديم فضيلته الشكر لأسر الطلاب على ما بذلوه من جهود لتحفيز ومساعدة أبنائهم على التفوق.