محافظ بني سويف يسلم شهادة تقدير لوالدة طالبة توفيت قبل إعلان تفوقها

مبادرة تحدي القراءة العربي

سلم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم شهادة تقدير لوالدة الطالبة لميس يحيى أحمد التي قد توفيت مؤخرًا وقد حصلت على مركز متقدم في تصفيات مبادرة تحدي القراءة العربي بالتعاون مع دولة الإمارات الشقيقة.

وحرص المحافظ على تسليم الشهادة ومكافأة الفوز بالميدالية لوالدة الفقيدة لمواساة أسرة الطالبة وتخليدًا وتقديرًا للطالبة ابنة بني سويف التي تفوقت ووضعت نفسها ومحافظتها في المقدمة.

محافظ بني سويف يسلم شهادة تقدير

حضر تكريم الطالبة كلٍ من: السكرتير العام اللواء جمال مسعود، وسهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور ربيع محمد مدير عام الخدمات بمديرية التعليم، وآمال عثمان على وكيلة مدرسة إعدادي ووالدة الطالبة لميس يحيى.

وأعرب المحافظ عن خالص تعازيه لوالدة الطالبة، مؤكدًا أن ابنة بني سويف المتفوقة ستكون نبراسًا لأبناء المحافظة المتفوقين، ونموذجًا يحتذى به في التفوق والثقافة والعلم، موجهًا بإطلاق اسم الطالبة على مكتبة المدرسة، لتخليد اسمها وتكون قدوة لباقي طلاب المدرسة لمواصلة التفوق وطلب العلم.

محافظ بني سويف يسلم شهادة تقدير

وأشادت والدة الطفلة بحرص المحافظ على مواساتها، ورفع قدر ابنتها في محافظتها بني سويف، مؤكدا على أن هذه اللفتة الطيبة من محافظ الإقليم تعتبر بالنسبة لها تكريم لابنتها وأسرتها بالكامل وأن حضورها اليوم جعلها تشعر بالفخر بابنتها التي كانت بالنسبة لها ليست ابنة فقط ، وإنما كانت تمثل لها الأمل والطموح.

واستمع المحافظ لوالدة الأسرة في بعض المواقف التي جمعت الأم بابنتها، حيث قالت والدة الطفلة أن ابنتها "لميس" كانت متفوقة في دراستها مفعمة بالأمل في المستقبل.

محافظ بني سويف يسلم شهادة تقدير

وأشارت إلى آخر الكلمات التي كتبتها ابنتها لها تعليقا على قطعة إملاء التي كتبتها بخطها الجميل الذي كان ينال ثناء الجميع.

وأكدت وكيلة الوزارة "سهام يوسف " على أنه سيتم من اليوم إطلاق اسم الطالبة على مكتبة المدرسة تنفيذًا لتوجيهات المحافظ، لاسيما وأن الطالبة كان مشهودًا لها بالتفوق الدراسي، وحب الإطلاع والثقافة، وهي التي حصلت على مركز متقدم في التصفيات النهائية المؤهلة للمشاركة في دولة الإمارات.