الأحد 15 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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من المطبخ الصيني.. طريقة عمل دجاج كانتون

كانتون الصيني
كانتون الصيني

المطبخ الصيني من أشهر المطابخ حول العالم، حيث يتميز بإعداد أصناف كثيرة من الأطعمة المختلفة واللذيذة، ويعتبر الدجاج من أشهر الأكلات في الصين وتختلف طريقتها من مكان إلى أخر، ونرصد في السطور التالية طريقة عمل «الدجاج  كانتون».

مكونات عمل دجاج كانتول:

- مكعبات صدر دجاجة مخلي ومقطع

- ملح حسب الرغبة

- ربع كوب دقيق

- فلفل اسود

- سكر

- 2 ملعقة صغيرة بابريكا

- ملعقة كبيرة نشا مدوبة في ثلث كوب ماء

- 2 جزر

- 1 بصل

- 1 فليفلة خضراء

- 2 ملعقة كبيرة كتشب

- 2 ملعقة كبيرة صويا صوص

- ملعقة صغيرة خل

 - كوب ماء

خطوات عمل الدجاج الصيني كانتون:

- قم اولًا بخلط كلا من الدقيق، الملح، الفلفل الاسود والبابريكا ثم ضعي مكعبات الدجاج واخلطهم جيدا حتي تتغطي بالدقيق من جميع الجهات و من كل الجوانب.

- قم  بتحمير مكعبات الدجاج في زيت غزير الي ان تتحول للون الذهبي ثم نضعها جانبا في اناء فية محارم المطبخ الورقية.

- قوم بتقطيع البصل الي شرائح والفلفل الاخضر الي مكعبات والجزر الي شرائط رفيعة باستخدام مقشرة البطاطا،. بعد ذلك قوم بوضع القليل من الزيت في إناء ثم اضيفي البصل مع التقليب إلي أن يذبل، بعد ذلك قوم بإضافة كلا من الجزر والفلفل الأخضر وقلب لمدة دقيقتين ثم أضف الدجاج و قلبي الخليط جيدا.

- قم بخلط كلا من الكاتشب، الصويا صوص، الخل، السكر، الملح والفلفل الأسود ثم أضفه إلي خليط الدجاج وقلب جيدا بعد ذلك اضف كوب الماء و النشا الذائب في الماء وقلبهم واتركه علي النار لحوالي ال 10 الي ال 15 دقيقة مع تغطية الاناء. اضف الملح إن لزم الأمر و قدم الطبق مع الارز .

الصين المطبخ الصينى أشهر المطابخ حول العالم الدجاج كانتون طريقة عمل الدجاج كانتون يتميز بإعداد عدد كبير من الأطعمة المختلفة

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