الأحد 15 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«الإفتاء» توضح حكم الشرع في تقبيل أضرحة الأولياء الصالحين وإقامة الموالد لهم

حكم تقبيل الأضرحة
حكم تقبيل الأضرحة والموالد

من الأسئلة التي تصدرت مؤشرات البحث خلال هذه الساعات، هو معرفة حكم الشرع في تقبيل الأضرحة والتمسح بها، حيث يرغب الكثير من الناس في معرفة الحكم الشرعي، خاصة بعد الجدل الدائر بين مريدي الصوفية وبعض المسلمين عب منصات التواصل الاجتماعي، حيث يقول البعض بأنها لم ترد في السنة النبوية ولم يستدل على ما يفعله البعض من محبة آل البيت، بينما يرى البعض أنها أفعال تنم من محبة آل البيت.
وبالرجوع إلى دار الإفتاء قد وجدناها حسمت الأمر في هذه المسألة من خلال الرد على استفسارات المسلمين في مختلف بقاع الأرض سواء عبر موقعها الإلكتروني أو عن طريق البث المباشر من خلال صفحتها على فيسبوك.

حكم الشرع في تقبيل الأضرحة والتمسح بهم

من جانبها، قالت دار الإفتاء، إن طلب المسلم المددَ من الأولياء والصالحين أحياءً ومنتقلين محمولٌ على السببية لا على التأثير والخلق، فلا مانع منه شرعًا، والعبرة في التمسح بالأضرحة وتقبيلها هي حيث يجد الزائر قلبه.

وأضافت الدار، وأما الذكر: فالأمر فيه واسع؛ فيجوز الذكر باسمٍ من أسماء الله الحسنى سرًّا أو جهرًا، فرادى أو جماعات، فهذا كله مشروع بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، والآيات القرآنية والأحاديث النبوية في ذلك أكثرُ مِن أن تُحصَر وأشهَرُ مِن أن تُذكَر، ولا مقيّد لها ولا مخصّص؛ فلا يجوز تخصيص شيء منها ولا تقييده بوجه دون وجه إلا بدليل، وإلا عُدَّ ذلك من الابتداع في الدين بتضييق ما وسعه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. 
حكم إقامة الموالد للأولياء الصالحين
وأشارت الدار إلى أن إقامة الموالد إحياءً لذكرى الأولياء والصالحين وحبهم والفرح بهم: فأمرٌ مُرَغَّبٌ فيه شرعًا، لما فيه من الباعث على التأسي بهم والسير على طريقهم، ولا بأس من تحديد أيام معينة يُحتَفَل فيها بذكراهم، سواء أكانت أيام ميلادهم أم غيرها.

حكم تقيبل الأضرحة حكم إقامة موالد للأولياء الصالحين حكم التمسح بالأضرحة حكم الذكر عند الأضرحة دار الافتاء

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