الأحد 15 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

ورثة الملا عمر.. من هم قادة حركة طالبان الذين سيحكمون أفغانستان؟

طالبان
طالبان

ربما يتساءل الجميع، الآن، عن حركة طالبان، بعدما سيطرت على العاصمة الأفغانية كابول وعلى معظم المدن هناك بالتزامن مع خروج القوات الأجنبية والأمريكية من هناك، لكن لا أحد يعرف من يدير رأس التنظيم الذى عاد من جديد بعدما تم إسقاط حكمه عام 2001، بعد رفضه تسليم عناصر القاعدة المنفذة لعملية إسقاط برجي التجارة العالمي في أمريكا.

هذا وقد نشرت وكالة الأنباء الفرنسية تقريرًا حول قادة طالبان المنتظرين، وقد رصدت بيانات أهم القادة المحتملين بعد سيطرة الحركة على أغلب مدن أفغانستان.

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وائل لطفي

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