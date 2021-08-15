مصرع فتاة سقطت من «الخامس» بالهرم

لقيت فتاة في بداية العقد الثالث من عمرها مصرعها، اليوم الأحد، جراء اختلال توازنها وسقوطها من شرفة الشقة بالطابق الخامس بالعقار محل سكنها بمنطقة نزلة السمان بدائرة قسم شرطة الأهرام غرب محافظة الجيزة.

البداية بتلقي الرائد أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها مصرع فتاة عقب سقوطها من علو بمنطقة نزلة السمان بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة "إسراء م" في بداية العقد الثالث من عمرها، جثة هامدة إثر سقوطها من شرفة الشقة بالطابق الخامس بالعقار محل سكنها، وبعمل التحريات وسؤال أهليتها أفادوا باختلال توازن المتوفاة، نافين الشبهة الجنائية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة والذي أحال الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

كشفت الأجهزة الأمنية، اليوم الأحد، ملابسات العثور على جثة أحد الأشخاص داخل شوال بلاستيك ملقاة في مجرى ملاحي بمحافظة أسيوط، وجرى ضبط مرتكبى الواقعة.

ملابسات العثور على جثة شاب في ترعة بأسيوط

جاء ذلك فى إطار الجهود لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة صدفا بمديرية أمن أسيوط، بالعثور على دراجة نارية بأحد المجاري المائية في نجع حمادى بجوار شريط السكة الحديد بدائرة المركز وانتشالها، وتم التوصل لمالكها (خفير خصوصى- مقيم بذات القرية) وبسؤال والدة مالك الدراجة النارية قررت بخروج نجلها من المنزل للذهاب للعمل ورجحت سقوطه بالدراجة النارية بالمجرى المائي عقب عبوره شريط السكة الحديد "مكان غير مُخصص للعبور"، وفـى وقتٍ لاحق تم إنتشال الجثة من الترعة داخل شوال بلاستيك بكامل ملابسه موثوق اليدين والقدمين والعنق بالحبال.

وتم تشكيل فريق بحث مُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بأسيوط توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة "أبناء عمومة المجنى عليه" (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة المركز ).. وهروبهم عقب ارتكابهم الواقعة إلى منطقة إمبابة بالجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة.. وتم ضبط اثنين منهم.

وبمواجهتهما اعترفا لارتكابهما الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب أخذاً بالثأر لسابقة قيام والد المجنى عليه بقتل شقيق اثنين من المتهمين.