«مرور الغربية» يبدأ تخطيط شارع البحر فى طنطا

بدأت إدارة مرور الغربية، أعمال تخطيط شارع البحر بطنطا وهو من الشوارع الرئيسية الذي لا يلتزم فيه السائقون، بسبب منحنى مؤدٍ إلى شارع النحاس من شارع البحر الرئيسي.



وخططت إدارة المرور برئاسة العميد وائل حمودة، مدير الإدارة، المسموح به للسالكين طريقهم، وتم تزويد المنطقة بكاميرات حديثة لرصد المخالفين من أصحاب المركبات المختلفة.



وتشهد مدن محافظة الغربية حالة من الحراك المروري وإعادة تنظيم الاتجاهات وفتح الشوارع لعملية سير السيارات، ومن جانبه أكد مصدر أمني أن هناك خطة لضبط التكاتك المخالفة بالشوارع الرئيسية وتحديد مسارها في الخطوط المسموح لها السير بها.

ونظمت إدارة مرور الغربية، حملة لضبط مركبات التوك توك، المخالفة بالشوارع الرئيسية بمدينة طنطا، وإحكام السيطرة والانضباط المروري وردع المخالفين، وتم خلالها ضبط 19 مركبة مخالفة والتحفظ عليها، كما تم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة لتجري شئونها.



وكان اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، قد أصدر حركة تنقلات رؤساء الوحدات بإدارة مرور الغربية، بالتعاون مع العقيد وائل حمودة مدير إدارة المرور وكانت على النحو التالي.

العقيد إبراهيم كامل وكيلًا لإدارة مرور الغربية، المقدم أحمد أبوسعدة رئيسًا لقسم العمليات، والرائد كريم محب وكيلًا لقسم العمليات، والرئد محمد مزروع رئيسًا لقسم الطرق، الرائد محمد حسين رئيسًا لقسم فحص النقل بإدارة مرور طنطا، الرائد حسن عميرة رئيسًا لوحدة رخص القيادة بإدارة مرور طنطا، والرائد محمود مهني رئيسًا لقسم رخص الملاكي بإدارة مرور طنطا، والرائد بهاء رشوان رئيسًا لقسم رخص النقل.

وتضمنت الحركة النقيب خالد سلمان رئيسًا لقسم فحص الملاكي، والمقدم أيمن مكاوي رئيسًا لقسم مرور المحلة الكبرى، الرائد محمود ضاهر رئيسًا لقسم الفحص بوحدة مرور المحلة، والرائد معتز محجوب رئيسًا لقسم ترخيص الملاكي والنقل، والنقيب محمد ياسر عيسي رئيسًا لقسم حقوق الإنسان بالإدارة، والنقيب شعبان فاروق رئيسًا لقسم مرور قطور، والنقيب إبراهيم بركات رئيسًا لقسم مرور كفر الزيات، والنقيب محمد عباس رئيسًا لقسم مرور بسيون، والرائد هاني البنا رئيسًا لقسم مرور السنطة، والنقيب محمد السوداني رئيسًا لقسم مرور زفتي.