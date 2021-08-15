الأحد 15 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

مسيرة ذهبية وأعمال خالدة.. هدى سلطان موهبة متميزة عشقها العرب

هدى سلطان
هدى سلطان

يصادف اليوم الأحد 15 أغسطس ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة هدى سلطان، والتي يمر اليوم 96 عامًا على ميلاد الفنانة الكبيرة تاركة خلفها مسيرة ذهبية من الأعمال الخالدة في وجدان المشاهدين، وتألقت من خلال أدوارها ما بين السينما والدراما التليفزيونية بأدوار مميزة تميزت فيها بموهبتها الكبيرة وإجادتها لكافة الألوان التمثيلية.

-ولدت في 15 أغسطس من عام 1925، وتنحدر أصولها لعائلة إقطاعية من إحدى قرى طنطا، وهي شقيقة الفنان محمد فوزي والمطربة هند علام.

رغم شهرتها باسم هدى سلطان إلا أنه ليس اسمها الحقيقي فهي بهيجة عبدالسلام عبدالعال، وقد تزوج والدها ثلاث مرات وأنجب 25 طفلًا، أحبت الفن منذ صغرها وكانت بدايتها عام 1937 عندما غنت في إحدى الحفلات المدرسية لأم كلثوم، مما زاد من حماستها للفن وتعلقها به، ردة فعل الجمهور الإيجابية والحماسية تجاه أدائها. 

-تألقت في التليفزيون والإذاعة والمسرح، قدمت هدى سلطان في بداياتها العديد من الأعمال الفنية سواء مسلسلات إذاعية أو سهرات تليفزيونية أو مسلسلات درامية، كمسلسل "الاختيار"، والمسلسل الإذاعي "المال والحب والشيطان"، إضافة لظهورها على خشبة المسرح بعدة مسرحيات مثل "معقول لا معقول"، و"مسرحية شهرزاد و8 ستات".

 -ست الحسن بوابتها للفن

 بدأت مشوارها الفني الحقيقي عام 1950، من خلال مشاركتها في فيلم "ست الحسن"، ومن ثم توالت مشاركاتها في الأفلام السينمائية والمسلسلات التليفزيونية، تزوجت وكونت ثنائيًا رائعًا مع الفنان فريد شوقي بحوالي عشرين فيلمًا، ومن ثم انفصلا عام 1969، تابعت نشاطها الفني حتى عام 2005.

-تزوجت 5 مرات  

تزوجت هدى سلطان خمس مرات، الأولى كانت من محمد نجيب وأنجبت منه ابنتها الأولى لينفصلا فيما بعد، ومن ثم تزوجت من المنتج السينمائي فؤاد الجزايرلي، وبعد انفصالهما تزوجت من فؤاد الأطرش شقيق الفنان فريد الأطرش، وبعد انفصالها عنه تزوجت من الفنان فريد شوقي واستمر لخمسة عشر عامًا، وأنجبت منه ناهد ومها فريد شوقي، وبعد انفصالهما تزوجت من المخرج المسرحي حسن عبدالسلام.

-سرطان الرئة ينهي مسيرتها

 توفيت هدى سلطان في منزلها يوم الإثنين في 5 يونيو عام 2006، بعدما عانت من مرض سرطان الرئة، وكان قد رفض شقيقها محمد فوزي دخولها مجال الفن وقاطعها لسنوات عدة، ارتدت هدى سلطان الحجاب في سنواتها الأخيرة وقامت بمناسك العمرة، توفيت بعد خمسين يومًا من وفاة ابنتها مها فريد شوقي.

هدى سلطان الفنان ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة هدى سلطان

رئيس التحرير

وائل لطفي

صاحب الرؤية

الأكثر قراءة

رابط فَعّال| بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج لاستخراج نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 برقم الجلوس

الاستعلام عن نتيجة الأزهرية 2021 برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري 2021 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية الرسمي للنتائج

برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر.. رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2021

بوابة الازهر الشريف| نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 برقم الجلوس.. من هنا

رابط الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية: تم اعتمادها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور إبراهيم نجم

شوقى علام.. رجل المهام الصعبة والمواقف الجريئة

ماجد حبته

عملاء بلا مأوى!

عبدالوهاب داود

حفلات «جلد الصحافة» «عام» و«خاص» وبينهما «ملطشة»

الحسين عبدالرازق

إنقاذ القاهرة الخديوية

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «4»

ماجد حبته

أفغانستان.. ربع قرن إلى الوراء

محمد عبدالعزيز

حار جاف «حارق».. صيفًا

بسنت حسن

حسان والمعونة الأمريكية

صور

من قلب الإسماعيلية.. الزمالك يهزم الدروايش ويعزز صدارته للدوري المصري

بلقيس تُطرب جمهورها فى دار الأوبرا

الإسماعيلي يهدي الزمالك صدارة الدوري بالتعادل مع الأهلي

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل «ساهر إسماعيل» مساعد وزيرة التعليم فى إسرائيل

فلسطين تطالب المجتمع الدولى بحماية القدس

إسرائيل تسجل 4145 إصابة جديدة بكورونا