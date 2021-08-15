حبس عاطلين بتهمة سرقة المواطنين بالإكراه فى منطقة المطرية

أمرت نيابة المطرية، اليوم الأحد، بحبس عاطلين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة المواطنين بالإكراه بمنطقة المطرية بمحافظة القاهرة، كما أمرت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة من القبض على شخصين في منطقة المطرية، لقيامهما بسرقة أحد الأشخاص بالإكراه، وحرر محضر بالواقعة.

ففي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة، من عامل توصيل طلبات بأحد المطاعم- مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، بأنه حال توصيل أحد الطلبات بدائرة القسم قام الشخصان المرسل إليهما الطلب (لا يعلم بياناتهما) بالتعدى عليه وتهديده باستخدام سلاح أبيض "سكين" وسرقة (مبلغ مالى- هاتف محمول) وطلب الطعام المرسل إليهما.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين- مقيمين بدائرة القسم "لهما معلومات جنائية").

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما (فرد خرطوش- سلاح أبيض "المستخدم فى ارتكاب الواقعة"- الهاتف المحمول المستولى عليه- مبلغ مالى)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة السرقة

حسب المادة 318 من قانون العقوبات، يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.