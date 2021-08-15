حبس شقيق شيف تحرش بطفل داخل دورة مياه بنادي رياضي بمنطقة التجمع

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الأحد، بحبس شقيق شيف تحرش بطفل داخل دورة مياه بنادي رياضي بمنطقة التجمع لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لتعديه على المجنى عليه، ووالدته بالضرب بآلة حادة لإرهابهما، ومنع توجيه اتهام لشقيقه المتهم بالتحرش بالطفل.

تفاصيل تحرش شيف بطفل داخل حمام نادي رياضي

وتعرف طفل تعرض للتحرش داخل دورة مياه بنادى رياضى بمنطقة التجمع على المتهم داخل طابور عرض المباحث، وتمكن الطفل صاحب الثلاث سنوات من تحديد المتهم المتحرش به من بين 7 متهمين آخرين.

وأنكر المتهم ويعمل شيف طباخ بنادي رياضي بمنطقة التجمع اتهامه بالتحرش بطفل داخل دورة مياه النادي الرياضي بمنطقة التجمع في اعترافاته أمام نيابة القاهرة الجديدة، اليوم السبت، وقال إن سبب تواجده في دورة مياه النادي هو الوضوء استعدادًا للصلاة.

وأكد أن دورة المياه كانت مزدحمة بالأعضاء، موضحا أنه لم يشاهد الطفل مطلقًا إلا أمام دورة المياه بعد تشاجر والدته معه واتهامها له بالتحرش بنجلها.

تفاصيل تحرش شيف نادي رياضي بطفل في التجمع

وكانت نيابة القاهرة الجديدة قد أمرت، أمس الجمعة، بحبس شيف مطعم 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتحرش بطفل عمره 3 سنوات داخل دورة المياه الخاصة بنادٍ رياضي بمنطقة التجمع.

وقالت والدة الطفل أمام النيابة وهى إحدى أعضاء النادى الرياضي: "بعد الانتهاء من تدريب السباحة الخاص بابني توجه إلى الحمام وفور خروجه وجدت ملابسه ليست مضبوطة وبخلفه عامل، وبسؤال ابني أخبرني بأن رجلًا قام بخلع ملابسه والتعامل معه وعند مواجهة العامل بتحرشه بنجلى قام شقيقه بمحاولة التعدى علينا بآلة حادة".

بلاغ للشرطة

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة التجمع بقيام شيف بمطعم بنادٍ رياضي بالتحرش بطفل داخل دورة مياه النادى، وبإجراء التحريات اللازمة تم ضبط المتهم واقتياده لقسم الشرطة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.