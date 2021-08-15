الأحد 15 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس مياه مطروح يتفقد أعمال إصلاح تسريب بخط 1000 مم الناقل

رئيس مياة مطروح
رئيس مياة مطروح

تفقد الدكتور مهندس إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح منافذ توزيع المياه (غراب) بمدينة الضبعة، وذلك للتأكد من سير العمل والتأكد من وصول سيارات المياه للمواطنين في أسرع وقت.  

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رئيس مياة مطروح 

كما تفقد رئيس مياة مطروح أعمال إصلاح تسريب بخط 1000 مم الناقل للمياه بمدينة سيدي عبد الرحمن، موجها باتخاذ كافة الاحتياطات لمنع تسرب المياه بشكل كثيف لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.

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رئيس مياة مطروح 

وقام رئيس مياه مطروح بتفقد مركز خدمة العملاء بمدينة الحمام للتأكد من سير العمل على أكمل وجه وانضباط الإجراءات وإجراءات حل شكاوى المواطنين والرد على الاستفسارات بالإضافة إلى مراكز شحن العدادات مسبوقة الدفع.

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رئيس مياة مطروح 

وكان أعلن الدكتور مهندس  إبراهيم خالد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح عن حصول 3 محطات صرف صحي البوسيت ١ ومحطة البوسيت ٢ ، ومحطة السلام  والشبكات الخاصة بهم علي شهادة TSM الدولية الممنوحة من هيئة التعاون الدولي الألمانية في الإدارة الفنية المستدامة.

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رئيس مياة مطروح 

وأكد على أهمية حصول محطات مياه الشرب والصرف الصحي على شهادة التنمية الفنية المستدامة TSM، باعتبارها إحدى الشهادات الدولية التي تعكس كفاءة تشغيل المحطات والشبكات، وتضمن استدامة واستمرارية تقديم الخدمة بالشكل المطلوب. 

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رئيس مياة مطروح 

وأشار إلى أن هذا الإنجاز تنفيذا لخطة عمل الشركة للعام المالي 2021-2022 بقطاع الصرف الصحي  مما يعكس حرص الشركة على تطوير محطاتها باستمرار وتقديم خدماتها بأفضل جودة ممكنة.

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رئيس مياة مطروح 

وتابع أن الشهادة تضمن استمرار عمل المحطات بأعلى مستويات الأداء والجودة من أجل تقديم خدمة أفضل مطابقة لمواصفات وزارة الصحة لتلبية احتياجات المواطنين.

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رئيس مياة مطروح 

وأشاد المهندس عمرو عادل مدير عام إدارة التفتيش بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والدكتور أحمد عبد الفتاح مدير عام البحوث والتطوير بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ( أعضاء لجنة التفتيش )  بمجهودات الشركة في تطوير المحطات لتقديم افضل خدمة للمواطنين ومدى كفاءة العاملين بالشركة.

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رئيس مياة مطروح 
شركة مياه الشرب والصرف الصحي عدادات مسبوقة الدفع منافذ توزيع المياة مدينة الضبعة مدينة الحمام

رئيس التحرير

وائل لطفي

صاحب الرؤية

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